TELUS et JOLT investissent dans un avenir plus sain et installent des bornes de recharge pour VE à l’échelle du Canada

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 20 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, TELUS annonce un partenariat stratégique avec l’entreprise de recharge de véhicules électriques (VE) australienne JOLT. Dans le cadre de ce partenariat, jusqu’à 5 000 bornes de recharges publiques seront installées à l’échelle du Canada et toutes ces bornes seront alimentées par le réseau TELUS. Selon les prévisions, des millions de véhicules électriques sillonneront les routes canadiennes d’ici 2030, et plus de 200 000 bornes de recharge publiques seront nécessaires . Ce partenariat permettra d’accélérer le développement des infrastructures pour répondre à cette forte demande, de favoriser l’adoption des véhicules électriques et de soutenir la réduction des émissions de gaz à effet de serre.



« Notre partenariat avec JOLT montre une fois de plus que TELUS s’associe à des entreprises novatrices qui partagent ses valeurs, notamment l’importance d’investir dans un avenir plus sain et plus durable, déclare Tony Geheran, chef de l’exploitation, TELUS. Nous avons déjà atteint 90 % de notre objectif d’utiliser 100 % d’énergie renouvelable d’ici 2025 grâce à nos investissements dans les accords d’achat d’énergie et cette collaboration est une autre étape importante. »

À la fin de 2023, JOLT commencera à installer un réseau global de bornes de recharge pour VE à l’échelle du pays qui seront connectées au réseau Wi-Fi public de TELUS. Sur le réseau de bornes de recharge pour VE de JOLT, tous les conducteurs de VE pourront utiliser l’application JOLT et obtenir 7 kWh de chargement gratuit par jour. Cela équivaut à 40 à 50 kilomètres d’autonomie et à 15 ou 20 minutes de temps de charge, selon le véhicule.

Proposant une énergie 100 % renouvelable, JOLT s’efforce d’augmenter l’utilisation des véhicules électriques à l’échelle mondiale. Avec la volonté de TELUS d’être un chef de file mondial en matière de durabilité environnementale et d’utilisation de la technologie pour un avenir plus vert, ce partenariat rendra le chargement des VE plus accessible et abordable dans plusieurs villes du Canada.

« Nous sommes ravis d’étendre notre réseau de recharge gratuite, rapide et propre au Canada pour accélérer le passage des conducteurs canadiens vers les VE. Les conducteurs pourront économiser environ 1 000 $ chaque année en rechargeant leurs véhicules avec JOLT. La disponibilité d’un système de recharge rapide et fiable est un élément essentiel de la transition vers un système de transport sans aucune émission au Canada. Nous sommes ravis de collaborer avec TELUS, qui partage nos valeurs et met l’accent sur l’innovation, pour offrir une expérience client de premier ordre », déclare Doug McNamee, chef de la direction, JOLT.

JOLT est le plus important réseau de recharge rapide et gratuite pour les VE en Australie. L’entreprise a établi de nombreux partenariats en Australie, notamment avec Transport for NSW, Endeavour Energy, Ausgrid et avec plusieurs conseils municipaux locaux dans l’ensemble du pays. JOLT a mis le pied en Nouvelle-Zélande l’année dernière et travaille à la mise en place d’une infrastructure de recharge en partenariat avec les gouvernements, les villes, les services publics, les sociétés de transport et les propriétaires fonciers privés.

Pour TELUS, ce partenariat est une autre preuve de son engagement de longue date à tirer parti de sa technologie, de ses produits et de ses services pour bâtir un avenir meilleur et plus durable. TELUS est la seule entreprise de télécommunication figurant dans les 100 entreprises les mieux gérées de manière durable au monde du Wall Street Journal, et son partenariat avec JOLT s’appuie sur son audacieuse stratégie sociale, environnementale et de gouvernance, récemment présentée dans le Rapport sur le développement durable 2022 . Cette stratégie permettra à TELUS de devenir une entreprise zéro déchet et carboneutre d’ici 2030 et de se procurer 100 pour cent de l’électricité dont elle a besoin auprès de sources renouvelables d’ici 2025.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de plus de 18 milliards de dollars et à 18 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D’année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 31 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, et du commerce électronique et de la technologie financière.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des solutions de soins préventifs, primaires et de mieux-être aux employés et à leur famille. En plus d’offrir un service à la clientèle inégalé, l’équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s’appuient sur les capacités numériques et les outils d’analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent 67 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d’intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu’à l’épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d’autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont, depuis 2000, offert 1,5 milliard de dollars ce qui comprend 2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter (@NouvellesTELUS) et Instagram (@Darren_Entwistle).

À propos de JOLT

JOLT est le premier et le plus grand réseau de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques de l’Australie et le premier et le seul réseau de publicité extérieure numérique vérifié au bilan carbone négatif de l’Australie. En tant que principal opérateur de bornes de recharge pour VE en Australie, JOLT a pour mission de rendre la mobilité électrique plus accessible aux conducteurs grâce à une recharge rapide et sans frais. JOLT offre aux automobilistes australiens 7 kWh, soit environ 50 kilomètres, de recharge rapide et gratuite en échange de publicités sur ses bornes de recharge de pointe. Grâce à une technologie novatrice et à des partenariats avec les gouvernements et les entreprises, JOLT crée un réseau de recharge fonctionnel et durable alimenté par l’énergie éolienne et solaire 100 % renouvelable accréditée par GreenPower et offre aux communautés une expérience client et des solutions d’infrastructure de premier ordre. JOLT – Accélérer la transition vers un avenir carboneutre. joltcharge.com/ca

Pour les demandes des médias et les demandes de renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec :

Tatianna Goldsney

Relations publiques de TELUS

tatianna.goldsney@telus.com

Sun Lee

JOLT

Directrice du marketing – Amérique du Nord et R.-U.

sun.lee@joltcharge.com