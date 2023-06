Une nouvelle étude de Cisco indique que le Canada fait partie des chefs de file en « préparation numérique », mais les Canadiens n’en profitent pas tous également

Résumé média :



L’Indice de préparation numérique de Cisco mesure le degré de préparation numérique d’un pays à saisir les débouchés d’une économie numérique.

Le Canada se classe au 17 e rang sur 146 pays selon l’indice de préparation numérique de Cisco, pourtant les Canadiens ne profitent pas tous également des avantages de la préparation numérique.

TORONTO, 20 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Cisco publie les résultats de l’Indice de préparation numérique de Cisco Canada, une étude exhaustive qui mesure la capacité du Canada à saisir les débouchés que génèrent les ressources et investissements numériques. Même si le Canada y présente d’excellents résultats au niveau mondial, se classant 17e sur 146 pays, l’Indice de préparation numérique révèle d’importantes disparités entre les provinces et les territoires.

L’étude porte principalement sur les résultats des provinces et des territoires du Canada, mesurant les données sur sept volets : les besoins de base, le capital humain, les investissements privés et publics, la facilité de faire des affaires, l’environnement de lancement d’entreprises, l’adoption des technologies et les infrastructures technologiques.

« L’Indice de préparation numérique examine des facteurs externes aux technologies pour vous aider à comprendre les résultats du Canada et obtenir une mesure unifiée de notre progrès vers une société numériquement apte, équitable et inclusive », déclare la présidente de Cisco Canada, Shannon Leininger. « Mondialement, le Canada présente d’excellents résultats année après année, ce qui signifie que nous continuons à investir dans les domaines qui nous aident à progresser et à demeurer compétitifs. Ce nouveau rapport explore le degré de préparation numérique des provinces et des territoires numériques et donne un aperçu des atouts, des lacunes et des perspectives d’investissement pour maximiser les retombées économiques et sociales pour tous les Canadiens. »

L’amélioration de la préparation numérique de tous les Canadiens doit être mise en priorité

Pour maintenir et garantir l’avance du Canada sur le plan numérique et bâtir une société offrant un accès plus équitable et plus inclusif aux technologies numériques, l’indice aide le Canada à s’orienter pour qu’il améliore la préparation numérique générale au moyen d’investissements continus dans trois grands domaines :

L’amélioration de la connectivité pour combler les lacunes potentielles afin de garantir l’équité et l’inclusion numériques.

La maximisation de l’avantage du capital humain en investissant dans les compétences numériques afin de créer des effectifs parmi les mieux formés du monde.

Le comblement des écarts du degré de préparation à la cybersécurité et amélioration de la résilience du Canada en matière de sécurité.



« Le degré de préparation au numérique n’est pas statique. La trajectoire de numérisation du Canada nécessitera des investissements soutenus et devra viser à créer l’égalité et l’inclusion pour l’accès au numérique, particulièrement dans les régions éloignées et rurales et dans les collectivités des Premières Nations », confirme Leininger. « Si nous n’essayons pas de réduire ces écarts, les régions du Canada qui présentent les plus faibles résultats de préparation au numérique prendront encore plus de retard, abaissant ainsi l’avance du Canada dans le domaine numérique. »

Résultats de l’Indice de préparation numérique par province et territoire

Bien que l’Indice de préparation numérique pour tout le Canada soit élevé, les résultats au niveau des provinces et des territoires indiquent que les progrès sont variables et que les Canadiens n’ont pas tous un accès égal aux possibilités du numérique.

La Colombie-Britannique a obtenu le meilleur résultat de l’indice au Canada, grâce à son premier rang concernant la facilité de faire des affaires, l’environnement de lancement d’entreprises et l’adoption de technologies.

Le Québec (2 e ) et l’Ontario (3 e ) suivent de près grâce à des résultats supérieurs en investissements privés et publics (1er et 2e respectivement) ainsi qu’à d’excellents résultats sur le plan de l’adoption des technologies et des infrastructures technologiques.

) et l’Ontario (3 ) suivent de près grâce à des résultats supérieurs en investissements privés et publics (1er et 2e respectivement) ainsi qu’à d’excellents résultats sur le plan de l’adoption des technologies et des infrastructures technologiques. L’Alberta (4 e ), l’Île-du-Prince-Édouard (5 e ) et le Yukon (6 e ) font partie des cinq premiers sur le plan des besoins de base et de la facilité de faire des affaires. Ces régions se classaient dans les trois premières en ce qui a trait au capital humain en raison d’un taux élevé de participation au marché du travail et d’une forte population de jeunes (Alberta and Yukon) et d’un solde migratoire net (Île-du-Prince-Édouard et Yukon).

), l’Île-du-Prince-Édouard (5 ) et le Yukon (6 ) font partie des cinq premiers sur le plan des besoins de base et de la facilité de faire des affaires. Ces régions se classaient dans les trois premières en ce qui a trait au capital humain en raison d’un taux élevé de participation au marché du travail et d’une forte population de jeunes (Alberta and Yukon) et d’un solde migratoire net (Île-du-Prince-Édouard et Yukon). La Nouvelle-Écosse (7 e ), le Manitoba (8 e ) et le Nouveau-Brunswick (9 e ) présentent un résultat tout juste inférieur au taux national. La Nouvelle-Écosse et le Manitoba ont présenté de bons résultats pour la facilité à faire des affaires en raison de faibles obstacles au commerce intérieur, tandis que le Nouveau-Brunswick s’est classé dans les cinq premiers pour ce qui est des besoins de base en raison des effets positifs du logement abordable.

), le Manitoba (8 ) et le Nouveau-Brunswick (9 ) présentent un résultat tout juste inférieur au taux national. La Nouvelle-Écosse et le Manitoba ont présenté de bons résultats pour la facilité à faire des affaires en raison de faibles obstacles au commerce intérieur, tandis que le Nouveau-Brunswick s’est classé dans les cinq premiers pour ce qui est des besoins de base en raison des effets positifs du logement abordable. Les Territoires du Nord-Ouest (10 e ), la Saskatchewan (11 e ) et Terre-Neuve-et-Labrador (12 e ) se situaient très en dessous de la moyenne nationale de l’indice de préparation numérique. Les résultats des volets portant sur les investissements privés et publics et le capital humain étaient près de la moyenne pour les Territoires du Nord-Ouest et la Saskatchewan, tandis que les résultats étaient moyens pour Terre-Neuve-et-Labrador en matière de besoins de base, d’investissements privés et publics et d’environnement de lancement d’entreprises.

), la Saskatchewan (11 ) et Terre-Neuve-et-Labrador (12 ) se situaient très en dessous de la moyenne nationale de l’indice de préparation numérique. Les résultats des volets portant sur les investissements privés et publics et le capital humain étaient près de la moyenne pour les Territoires du Nord-Ouest et la Saskatchewan, tandis que les résultats étaient moyens pour Terre-Neuve-et-Labrador en matière de besoins de base, d’investissements privés et publics et d’environnement de lancement d’entreprises. Le Nunavut s’est classé au bas de l’échelle au Canada, renforçant le besoin pour tous les paliers gouvernementaux de combler les besoins de base de la population et d’établir des fondations solides et à long terme pour une préparation numérique.

Pour consulter le rapport complet pour le Canada ou les rapports par province et territoire, rendez-vous sur la page Web de l’Indice de préparation numérique de Cisco Canada.

Méthodologie

L’indice repose sur un modèle unifié qui observe un total de 25 paramètres sur l’ensemble des sept volets constituant la préparation numérique. Les paramètres sont quantifiés à l’aide de sources fiables comme Statistique Canada, le CRTC, la SCHL, etc. Le modèle emploie une méthodologie à « écart réduit », qui mesure le nombre d’écarts types au-dessus ou en dessous de la moyenne d’un paramètre ou d’un résultat particulier. Lorsqu’un résultat est inférieur à la moyenne, il est exprimé par un nombre négatif et lorsqu’il est supérieur, le nombre est positif.

