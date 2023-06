Curia, CHOZN 플랫폼으로 세포주 개발 오퍼링 확대

MilliporeSigma와 단백질 및 항체 생산 지원을 위한 라이선스 계약 체결

June 20, 2023 09:00 ET | Source: Curia Global, Inc. Curia Global, Inc.

Albany, New York, UNITED STATES