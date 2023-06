Curia Expande Oferta de Desenvolvimento de Linha Celular com a Plataforma CHOZN

Curia fecha contrato de licenciamento com a MilliporeSigma para apoiar a produção de proteínas e anticorpos

June 20, 2023 09:00 ET | Source: Curia Global, Inc. Curia Global, Inc.

Albany, New York, UNITED STATES