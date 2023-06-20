Curia通过CHOZN平台扩大细胞系开发服务范围

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于纽约州奥尔巴尼, June 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的合同研究、开发和制造组织Curia于今天宣布，已与德国默克生命科学的北美生命科学业务部门MilliporeSigma签署了一项授权协议，使Curia及其客户能够使用CHOZN®GS-/-细胞系用于生产治疗性蛋白质和抗体。根据协议，CHOZN GS-/-细胞系已整合到Curia的细胞系开发工作流程中，并可立即向Curia客户提供。



CHOZN®平台 是一种中国仓鼠卵巢（CHO）哺乳动物细胞表达系统，可以更快、更简单地选择和扩大生产生物制剂和治疗重组蛋白的高产克隆，其中包括高性能CHO细胞系、配对培养基和饲料、优化的表达载体和稳健的方案。 CHOZN平台的谷氨酰胺合成酶GS敲除（GS-/-）细胞系是专门为帮助简化高产克隆的选择、鉴定和扩大生产而设计的，是重组蛋白药物的GMP生产的理想选择。

Curia研发总裁Christopher Conway表示：“我们继续加强从发现到临床生产的生物制品开发服务。CHOZN GS-/-细胞系平台为我们的产品增加了一个广泛接受和商业上可行的细胞系。我们的综合产品加速了治疗蛋白和抗体的生产，并提供无缝的技术转移，以达到最佳的灵活性。”

Curia的蛋白质和抗体开发专家提供了加速进展的记录，根据候选药物的可制造性，最短可于12个月内成功从细胞系研发出I期药物物质。

CHOZN平台的加入加强了Curia的产品，作为其现有专有CHO细胞系的补充，为客户提供了一个高度通用和广泛适用的解决方案。

关于Curia

Curia是一家领先的合同研究、开发和制造组织，为制药和生物制药客户提供从研发到商业制造的产品和服务。Curia在美国、欧洲和亚洲的29个经营地点拥有近4,000名员工，帮助客户从概念设计成功过渡到治疗方案的落地。请访问CuriaGlobal.com了解详尽内容。

Curia联系方式：

Viana Bhagan

+1 518 512 2111

corporatecommunications@CuriaGlobal.com