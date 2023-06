Les programmes Internet pour l’avenir et Mobilité pour l’avenir de TELUS aident les nouveaux réfugiés arrivant au Canada à rester connectés

English French

Les réfugiés sont 50 pour cent moins nombreux que la population générale à avoir un téléphone connecté à Internet et 29 pour cent d’entre eux n’ont pas de téléphone du tout; les programmes de TELUS pour les réfugiés parrainés par le gouvernement aident les familles à commencer leur nouvelle vie au Canada



MONTRÉAL, 20 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Soutenant déjà plus de 3 200 réfugiés parrainés par le gouvernement fédéral dans l’ensemble du pays, TELUS a annoncé aujourd’hui qu’elle aidera dorénavant encore plus ces nouveaux arrivants en leur offrant des forfaits Internet résidentiel et des services mobiles à faible coût ainsi que des appareils mobiles gratuits, en partenariat avec son réseau élargi d’organismes des programmes pour les Réfugiés parrainés par le gouvernement du Canada.

Selon l’Organisation des Nations Unies , les réfugiés sont 50 pour cent moins nombreux que la population générale à avoir un téléphone connecté à Internet, et 29 pour cent des ménages de réfugiés n’ont pas de téléphone du tout. Le programme de TELUS pour les réfugiés parrainés par le gouvernement aide les familles à commencer leur nouvelle vie au Canada en leur permettant de rester en contact avec leurs amis, les autres membres de la famille et leurs nouveaux réseaux de soutien, ainsi que d’accéder à des services essentiels et à des ressources en ligne cruciales. Le programme est accessible au Québec ainsi qu’à l’échelle canadienne là où l’Internet résidentiel et les services mobiles de TELUS sont offerts.

« À une époque où le lien humain n’a jamais été aussi important, la mission de TELUS de connecter les collectivités et d’avoir un impact positif dans leur quotidien prend tout son sens. Aujourd’hui plus que jamais, TELUS s’engage à faire en sorte que les citoyens d’un océan à l’autre, y compris ceux qui viennent d’arriver au pays, puissent rester en contact avec les gens et l’information qui comptent le plus, souligne Nathalie Dionne, vice-présidente par intérim, Solutions résidentielles et Expérience client de TELUS au Québec. Nous fournissons désormais une aide cruciale en matière de connectivité aux réfugiés parrainés par le gouvernement fédéral, dont beaucoup ont été contraints de quitter leur pays à la recherche d’un nouveau foyer au Québec, loin de la violence, de la persécution, de la guerre ou d’une catastrophe. Cette initiative permettra aux nouveaux membres de notre communauté d’accéder aux ressources et aux outils indispensables à leur épanouissement et à leur productivité dans leur nouvelle vie au Québec. »

TELUS a établi un partenariat avec 13 organismes du programme des Réfugiés parrainés par le gouvernement , dont le Comité régional d’éducation pour le développement international de Lanaudière (CRÉDIL), l’organisme sans but lucratif Accueil et Intégration BSL , le Carrefour d’Intercultures de Laval (CIL) , le Service d’aide aux Néo-Canadiens à Sherbrooke , le service Immigrant Services Society of B.C. , l’association Inter Cultural Association of Greater Victoria , le service Immigrant Services Calgary , le centre London Cross Cultural Learning Centre et Rainbow Railroad . L’entreprise prévoit établir des partenariats avec d’autres organismes au pays afin d’étendre le programme Connectés pour l’avenir pour les réfugiés bénéficiant d’une aide gouvernementale à un plus grand nombre de collectivités.

« Les personnes réfugiées arrivant au Canada ont bien des défis à surmonter. Grâce au programme de TELUS pour les réfugiés au pays, nous avons été en mesure de donner 38 téléphones à autant de familles avec des forfaits à prix modiques, déclare Sylvain Thibault, chargé de programmes — Immigration pour le CRÉDIL. La simplicité des procédures d’abonnement permet à ces familles d’être connectées rapidement alors que les faibles coûts nous permettent de connecter plus d’une personne par famille. De plus, grâce à ce programme novateur, les personnes réfugiées peuvent bâtir un historique de crédit favorable dès leur arrivée. »

Le programme Mobilité pour l’avenir pour les réfugiés bénéficiant d’une aide gouvernementale est offert dans tout le pays et comprend des services mobiles à 25 $ par mois ainsi qu’un appareil remis en marché certifié à 0 $. Les forfaits Internet pour l’avenir pour les réfugiés bénéficiant d’une aide gouvernementale commencent à 10 $ par mois pendant deux ans et sont offerts au Québec dans les régions de la Mauricie, de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches et de l’Est du Québec, ainsi qu’en Colombie-Britannique et en Alberta. Actuellement, le programme Internet pour l’avenir propose des vitesses allant jusqu’à 50 Mbit/s et un forfait de 150 Mbit/s devrait être lancé en juillet.

Le programme de TELUS en appui aux réfugiés parrainés par le gouvernement fédéral s’inscrit dans sa gamme élargie de programmes Connectés pour l’avenir qui donne accès à la technologie de pointe de TELUS à des personnes dans le besoin. Pour en savoir plus sur les programmes Internet pour l’avenir et Mobilité pour l’avenir pour les réfugiés bénéficiant d’une aide gouvernementale, visitez telus.com/GovAssistedRefugees .

Les organismes qui s’occupent de la réinstallation des réfugiés qui souhaitent devenir partenaires peuvent communiquer avec TELUS à l’adresse connectingforgood@telus.com.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de plus de 18 milliards de dollars et à 18 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D’année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 31 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, et du commerce électronique et de la technologie financière.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des solutions de soins préventifs, primaires et de mieux-être aux employés et à leur famille. En plus d’offrir un service à la clientèle inégalé, l’équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s’appuient sur les capacités numériques et les outils d’analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent 67 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d’intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu’à l’épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d’autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont, depuis 2000, offert 1,5 milliard de dollars ce qui comprend 2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter ( @NouvellesTELUS ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).