UPDATE – Verhoog de productiviteit en winst van uw wagenpark met TrackIt Advantage van Command Alkon 

Rotterdam, NL, June 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Command Alkon , de wereldwijde partner en leverancier van technologische oplossingen voor producenten, vervoerders en leveranciers van betonmortel, betonproducten, toeslagmaterialen, asfalt en cement, biedt TrackIt Advantage, een branchespecifieke, flexibele oplossing die inzicht in de activiteiten van uw wagenpark biedt. Speciaal gebouwd voor producenten en transporteurs van beton, zand, grind en cement.



De vraag is continue hoog, terwijl het vinden van gekwalificeerd transportpersoneel een voortdurende uitdaging is. Elke dag weer moeten de ontvangen orders verwerkt worden en de opdrachten voltooid.

TrackIt Advantage informeert de dispatchers over de wachttijden op de centrale en de bouwplaats, en berekent automatisch de cyclustijd voor elke levering via geofences en hotspots. Rapportage over de uren van dienst verhoogt de productiviteit van chauffeurs en vermindert of elimineert overtollig papierwerk en verwerkingstijden, zodat bedrijven volledig gebruik kunnen maken van chauffeurs, operationeel en administratief personeel.

"Met de inzichten die TrackIt ons geeft zijn wij in staat de faalkosten te reduceren en onze logistieke processen efficiënter te plannen.", aldus Edwin Grootoonk, ICT Manager bij Betoncentrale Twenthe BV.

Zodra het ticket is gemaakt en aan een vrachtwagen is toegewezen, kan de chauffeur de ticketinformatie op een mobiel apparaat zien en weet deze dat een lading moet worden afgeleverd. TrackIt Advantage heeft een web platform voor dispatchers en logistieke managers en een Android-toepassingservaring voor chauffeurs.

"Als ik aan TrackIt denk, dan denk ik aan 'zichtbaarheid, verantwoordelijkheid en stroomlijning', aldus Ryan Saunders, Operations Manager bij M&R Ready Mix. "We kunnen de locatie van onze vrachtwagens altijd in real time in kaart brengen, monitoren hoe onze vrachtwagens en chauffeurs presteren en de uren van de chauffeur beter bijhouden, wat ons enorm helpt"

TrackIt Advantage is beschikbaar in Latijns-Amerika en Europa, Midden Oosten en Azië. Klik hier voor meer informatie.

OVER COMMAND ALKON

Command Alkon is een wereldwijde leverancier van technologische oplossingen voor producenten, vervoerders en leveranciers van betonmortel, betonproducten, toeslagmaterialen, asfalt en cement. Met Command Alkon's Oplossingen automatiseer en verbeter u uw processen. Neem het heft in eigen handen voor meer efficiëntie, kwaliteit en consistentie. Command Alkon heeft zijn hoofdkantoor in Birmingham, Alabama, en heeft twee kantoren in Nederland (Rotterdam en Heerlen) en nog meer over de hele wereld. Ga voor meer informatie naar Netherlands.commandalkon.com

Neem voor meer informatie contact op met:

Karli Langner

Command Alkon

(205) 879-3282 x 3968

klangner@commandalkon.com