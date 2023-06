GLOBAL BIOENERGIES : La technologie SAF de Global Bioenergies reçoit la certification ASTM

English French

La technologie SAF de Global Bioenergies

reçoit la certification ASTM

Le Bourget, le 20 juin 2023 : Le procédé de Global Bioenergies devient l’une des très rares technologies de carburant d’aviation durable au monde certifiées par l’ASTM International. Le carburant de Global Bioenergies peut désormais être incorporé jusqu’à 50% dans les avions de ligne existants en mélange avec du kérosène fossile.

Pour rappel, l’industrie du transport aérien exige que tout carburant utilisé soit certifié par l’ASTM. Les carburants d’aviation durables (Sustainable Aviation Fuel ou « SAF ») sont certifiés dans le monde entier selon la norme ASTM D7566 qui décrit les exigences de spécification du carburant et le pourcentage de mélange maximal avec les carburants conventionnels. Cette norme leur permet d'être considérés comme des carburants "drop-in", ce qui signifie qu'ils peuvent être utilisés en toute sécurité dans des avions de ligne et les infrastructures existantes à l’échelle internationale. L’inclusion de nouveaux modes de production de SAF dans la norme repose sur une évaluation approfondie des performances du carburant à l’issue de laquelle une procédure de vote est enclenchée.

La procédure de vote vient d’aboutir favorablement après consultation du comité principal de l’ASTM. La norme ASTM D7566 mise à jour sera publiée dans les prochaines semaines.

Marc Delcourt, Co-fondateur et Directeur Général de Global Bioenergies, commente : « Ce vote positif est une formidable reconnaissance pour Global Bioenergies et nous tenons à remercier l’équipe de SkyNRG qui nous a apporté ces dernières années le soutien nécessaire à l’atteinte de cet ambitieux objectif de certification. Il intervient au moment où l’Europe vient de se doter du plan RefuelEU qui vise à augmenter progressivement la production et l’incorporation de SAF, de 2% en 2025 à 6% en 2030 et jusqu’à 70% d’ici à 2050. A date, les SAF ne représentent que 0,1% des carburants aériens. Cette ambition repose sur la construction de très nombreuses usines. L’objectif de 2% en 2025 sera atteint grâce aux technologies émergentes à base d’huiles recyclées. Les objectifs suivants devront nécessairement reposer sur le succès commercial de technologies innovantes comme la nôtre. »

Maarten van Dijk, Co-fondateur et Directeur du Développement de SkyNRG, ajoute : « C’est une immense satisfaction que de voir le procédé de Global Bioenergies désormais certifié pour les SAF, les deux équipes y ont investi beaucoup d’efforts. C’est l’illustration parfaite de ce qu’il faut mettre en œuvre pour stimuler l’innovation et construire une industrie aéronautique plus durable. Pour atteindre l’objectif de zéro émission nette, l'industrie doit désormais établir des partenariats solides pour augmenter les capacités de production. Il s'agit d’associer d’une part des acteurs qui s'engagent à commander ou produire des quantités significatives de SAF, et d’autre part des investisseurs qui réservent une place importante aux SAF dans leur portefeuille et soient prêts à financer des projets. Il faut par ailleurs des dirigeants et gouvernements visionnaires en mesure de surmonter les obstacles qui subsistent en matière d'investissement. »

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies convertit des ressources végétales en composés utilisés en cosmétique ainsi que dans les domaines de l’énergie et des matériaux. Après avoir lancé en 2021 la première marque de maquillage longue-tenue et naturelle LAST®, Global Bioenergies commercialise à présent l’Isonaturane®12, son ingrédient-clé, aux grands acteurs de la cosmétique afin d’améliorer la naturalité de leurs formulations et leur empreinte environnementale. Son procédé a de nombreuses applications en chimie de spécialité, ainsi que dans le domaine des polymères. A terme, Global Bioenergies porte la perspective de réduire les émissions de CO 2 du transport aérien en développant des carburants durables et de contribuer ainsi à limiter le réchauffement climatique. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE).

