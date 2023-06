Sidetrade remporte un appel d’offres mondial avec un géant allemand des sciences de la vie

French English

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA), plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée à la sécurisation et la génération de cash-flow des entreprises, annonce la signature d'un contrat mondial avec un géant allemand des sciences de la vie. Cet accord, d’une durée initiale de cinq ans, concerne spécifiquement l’utilisation de la solution d’IA de Sidetrade pour le lettrage, dénommée « CashApps ».



Un géant de l'agrochimie et de la pharmacie, figurant au classement mondial Global Fortune 500, a mis en marche un programme stratégique mondial axé sur les technologies de l'information. L’un des objectifs est de simplifier l’ensemble de ses processus financiers, depuis l’émission d’un contrat jusqu’au règlement du client, en adoptant les solutions technologiques les plus avancées.

Dans ce contexte, un appel d'offres mondial a été lancé pour sélectionner une solution de lettrage automatique des règlements clients et des factures associées, exploitant la puissance de l’IA et des algorithmes d'apprentissage automatique (Machine Learning). Cet acteur, fortement engagé dans l'innovation, a impliqué ses départements financiers et informatiques dans un processus de sélection rigoureux, à l’échelle mondiale. Finalement, il a choisi la solution CashApps de Sidetrade. Un contrat a été signé pour équiper toutes ses entités à travers le monde, avec une durée initiale de cinq ans.

Grâce à Sidetrade, plus d’une centaine de collaborateurs répartis dans plusieurs centres de services partagés pourront améliorer leur efficacité et obtenir une meilleure visibilité sur les conciliations de millions de factures clients avec les règlements reçus en banque. La solution CashApps automatisera le processus de réconciliation des factures, qui était auparavant effectué manuellement ou avec d’autres solutions du marché. Grâce à ses algorithmes de Machine Learning, la solution CashApps permettra d’attribuer les avis de paiements clients aux factures en suspens, offrant ainsi une imputation automatisée dans plus de 90% des cas.

Olivier Novasque, président-directeur général de Sidetrade, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers d'avoir été choisis par ce géant des sciences de la vie pour deux raisons majeures. D'abord, notre avance technologique en matière de Machine Learning appliquée à la fonctionnalité CashApps a été un facteur décisif dans la sélection, démontrant l'efficacité de notre intelligence artificielle à automatiser le rapprochement des règlements clients avec leurs factures. Ensuite, notre solution complètement intégrée à l'ensemble du processus Order-to-Cash pourrait jouer un rôle clé dans la digitalisation de la relation financière avec leurs clients. Nous sommes convaincus que notre plateforme permettra à ce leader mondial de réaliser des avancées significatives dans l’optimisation de ses opérations financières. Être sélectionné par un acteur de référence des sciences de la vie dans un appel d’offres mondial est une formidable reconnaissance de la valeur de Sidetrade, de sa technologie et de ses équipes. »

Ce géant allemand rejoint ainsi les nombreux acteurs du secteur des sciences de la vie qui font déjà confiance à Sidetrade pour améliorer constamment l’efficacité de leurs processus Order-to-Cash.





Relations investisseurs & Relations médias

Christelle Dhrif +33 6 10 46 72 00 cdhrif@sidetrade.com

À propos de Sidetrade (www.sidetrade.com)

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) offre une plateforme SaaS spécialisée dans la génération et la sécurisation du cashflow. « Aimie », son Intelligence Artificielle, analyse quotidiennement plus de 4 600 Mrd$ de transactions inter-entreprises présentes dans le cloud de Sidetrade afin de prédire les comportements de paiement de près de 21 millions de sociétés dans le monde et le risque d’attrition client. Aimie recommande les meilleures stratégies de relance, automatise des actions sur le cycle Order-to-Cash, et dématérialise les transactions avec les clients, ce qui améliore la productivité, la performance, et in fine le BFR.

Sidetrade sert des entreprises dans plus de 85 pays, parmi lesquelles Tech Data, KPMG, Nespresso, Expedia, Securitas, Randstad, Engie, Veolia, Biffa, Saint Gobain, Air Liquide, Inmarsat, Insight Enterprises.

Sidetrade est membre du Pacte Mondial des Nations Unies et adhère à ses principes d’entreprise responsable.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade.

En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version française est à prendre en compte.







Pièce jointe