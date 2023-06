RIBER: Assemblée Générale Mixte du 20 juin 2023 - Compte rendu

French English

Assemblée Générale Mixte du 20 juin 2023

Compte rendu

Bezons, le 20 juin 2023 – 18h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semi-conducteurs, a réuni ce jour ses actionnaires lors de son Assemblée Générale Mixte annuelle, présidée par Madame Annie Geoffroy, Présidente du Conseil de Surveillance de la Société.

Approbation des comptes de l’exercice 2022

L’Assemblée Générale a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2022.

Distribution en numéraire mise en paiement le 5 juillet

L’Assemblée Générale a approuvé l’affectation du résultat de l’exercice 2022 et la distribution d’une somme prélevée sur le compte « prime d’émission » à concurrence de 0,05 euro par action. Cette distribution sera détachée le 3 juillet 2023 et mise en paiement le 5 juillet 2023.

Renouvellement de mandats et nomination au Conseil de Surveillance

L’Assemblée Générale a renouvelé les mandats de Messieurs Didier Cornardeau et Nicolas Grandjean.

L’Assemblée Générale a également nommé Madame Sylviane Troadec en tant que nouvelle membre indépendante du Conseil de Surveillance. Son expérience, sa connaissance des enjeux du secteur industriel et son expertise RSE permettront d’enrichir les compétences du Conseil de Surveillance et de soutenir la stratégie de développement durable de la Société.

Le Conseil de Surveillance compte désormais sept membres, dont deux femmes. La proportion des membres indépendants s’établit à 71 %.

Autres résolutions

Les actionnaires de RIBER ont adopté toutes les autres résolutions qui comprenaient notamment :

Le rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées ;

La rémunération globale annuelle des membres du Conseil de Surveillance au titre de l’exercice 2023 ;

L’autorisation donnée au Directoire d'opérer sur les actions de la Société ;

L’autorisation donnée au Directoire de réduire le capital par annulation d’actions propres détenues par la Société.

Décisions du Conseil de Surveillance

À l'issue de l'Assemblée Générale, le Conseil de Surveillance s'est réuni et a renouvelé le mandat de Madame Annie Geoffroy en tant que Présidente du Conseil de Surveillance de la Société, et a confirmé le mandat de Monsieur Nicolas Grandjean en tant que Vice-Président du Conseil de Surveillance.

Le Conseil de Surveillance a défini la composition de ses comités. Désormais :

Le comité d'audit est composé de Madame Annie Geoffroy, Monsieur Pierre-Yves Kielwasser, Monsieur Jean-Christophe Eloy et Monsieur Didier Cornardeau qui en assure la présidence.

Le comité des nominations et des rémunérations est composé de Monsieur Bernard Raboutet, Monsieur Nicolas Grandjean et Madame Sylviane Troadec qui en assure la présidence.

Le comité RSE est composé de Monsieur Bernard Raboutet, Monsieur Jean-Christophe Eloy et Madame Sylviane Troadec qui en assure la présidence.





Biographie de la nouvelle membre du Conseil de Surveillance



Sylviane Troadec, 58 ans, dispose de plus de 35 ans d’expérience en RH, systèmes de management et direction de business unit dans des petites, moyennes et grandes entreprises dans différents secteurs d’activité. Elle a démarré sa carrière en 1986 à l’Institut National de l’hygiène et du Nettoyage Industriel (formation) en qualité de responsable pédagogique, avant de rejoindre en 1990 Veolia et sa filiale spécialisée en nettoyage industriel en tant que responsable de la Formation et de la Qualité. En 1997, elle intègre Cegetel (téléphonie mobile) en qualité de responsable Qualité et Projets. De 2001 à 2023, elle est membre du Comité exécutif de Paprec (collecte et recyclage de déchets industriels et ménagers), où elle déploie en qualité de Directrice des Ressources Humaines, puis de Directrice déléguée, la politique sociale du Groupe dans un contexte multisites, industriel et de services. Membre expert à l’Afaq, Sylviane Troadec a été de 2019 à 2023 Présidente de la commission sociale de la Fédération des entreprises du recyclage, Federec.

Sylviane Troadec est diplômée de l’Université Paris XII (UPEC) et est titulaire d’un Master AES (Administration Économique et Sociale) et d’un 3ème Cycle RH.

La Société remercie les actionnaires ayant participé à cette Assemblée Générale. Les conditions de quorum ainsi que le résultat détaillé du vote seront prochainement consultables sur le site internet de la société (www.riber.com).

À propos de RIBER

RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des équipements destinés à l’industrie des semi-conducteurs, et offre à ses clients un support scientifique et technique (hardware et software) afin de garantir la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements.

En accélérant les performances de l’électronique, les équipements RIBER jouent un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment les technologies de l’information, la photonique (lasers, capteurs...), les réseaux de télécommunications 5G ou la recherche dont le domaine de l’ordinateur quantique.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

www.riber.com

Contacts

RIBER : Christian Dupont| tél. : 01 39 96 65 00 | invest@riber.com

CALYPTUS : Cyril Combe | tél. : 01 53 65 68 68 | cyril.combe@calyptus.net

