Groupe LSL Pharma fait le point sur l’augmentation de ses capacités de production et sur la hausse anticipée de son chiffre d’affaires

English French

BOUCHERVILLE, Québec, 20 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- GROUPE LSL PHARMA INC. (TSXV : LSL) – Groupe LSL Pharma inc. (« la Société » ou « le Groupe LSL »), une société pharmaceutique intégrée canadienne, est heureuse d’annoncer que sa capacité de production annuelle totale sera augmentée d’environ 35% à 40% dès 2023 et davantage pour 2024 et 2025, grâce à ses nouvelles installations à La Pocatière et une série d’optimisations de fabrication à Upton. Par ailleurs, la Société rappelle que son rapport de gestion et ses états financiers consolidés non audités du premier trimestre terminé le 31 mars 2023 ont été déposés sur SEDAR le 30 mai 2023.

« Le premier trimestre 2023 a été une période de transformation pour le Groupe LSL Pharma, alors que nos titres ont commencé à être négociés en tant que société cotée en bourse et réalisé d’importants progrès dans l'expansion de l'empreinte manufacturière et de la capacité de nos deux unités d’affaires », a affirmé François Roberge, président et chef de la direction du Groupe LSL Pharma. « Nous sommes satisfaits de l’amélioration de la rentabilité atteinte au cours du premier trimestre, qui est généralement notre trimestre le plus faible de l'année, et nous sommes particulièrement enthousiasmés par l’augmentation de la cadence à notre nouvelle usine de Laboratoire LSL (« LSL ») et par l’augmentation prochaine de la capacité de production de Steri-Med. L'augmentation continue et significative de notre capacité de production nous permettra d'élargir encore d’avantage notre offre de produits et de satisfaire une clientèle élargie. »

MISE À JOUR DE L'AUGMENTATION DE CAPACITÉ

Depuis le début mai 2023, la Société occupe une nouvelle usine construite à la fine pointe de la technologie située à La Pocatière. La production de la nouvelle usine augmentera progressivement sa cadence jusqu'à la fin de l'année. Compte tenu de l’accroissement de sa capacité, le Groupe LSL estime que les revenus provenant des clients existants pourront augmenter de plus de 15 % par an au cours des prochaines années.

Parallèlement, les initiatives d'optimisation de la capacité de l'usine Steri-Med située à Upton, Québec, progressent comme prévu, ce qui devrait permettre de doubler sa capacité d'ici la fin de l'année 2023. La Société prévoit également d'ajouter une nouvelle ligne de fabrication vers la fin de 2024, ce qui pourrait encore doubler la capacité de production et permettre le développement de nouveaux produits pour alimenter la croissance organique.

« Cette double expansion jouera un rôle clé dans la croissance organique des ventes, soit environ 5 millions de dollars annuellement. L'agrandissement du site de LSL nous permet d'élargir notre offre de produits, en ajoutant de nouveaux produits de santé naturels à nos activités de marque privée et en développant de nouveaux clients. Il nous permettra également de poursuivre notre expansion sur de nouveaux marchés internationaux, tels ceux des États-Unis et de l'Europe. Au même moment, la capacité supplémentaire de Steri-Med accélérera la pénétration du vaste marché américain des onguents stériles dans un premier temps et, par la suite, des gouttes ophtalmiques. Enfin, compte tenu de notre solide situation financière, nous demeurons à l'affût d'acquisitions stratégiques qui nous permettront d'élargir davantage notre portefeuille de produits », a ajouté M. Roberge.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs tels que définis par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs peuvent généralement être reconnus par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que « peut », « sera », « s'attendre à », « avoir l'intention », « estimer », « continuer » ou une terminologie similaire. Les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses et sont soumis à divers risques et incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup échappent à la capacité de la Société à les contrôler ou à les prédire, ce qui pourrait entraîner une différence matérielle entre les résultats ou les performances réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, ceux identifiés dans les documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières, tels que les évolutions législatives ou réglementaires, l'intensification de la concurrence, les changements technologiques et la conjoncture économique générale. Tous les énoncés prospectifs présentés ici doivent être considérés conjointement avec ces documents.

Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Aucune garantie ne peut être donnée que l'un ou l’autre des événements mentionnés dans les déclarations prévisionnelles se produira, et si l'un d'entre eux se produit, les résultats réels, les performances ou les réalisations de la Société pourraient différer matériellement des résultats exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont valables à la date de ce dernier. La Société ne s'engage pas à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

À PROPOS DU GROUPE LSL PHARMA INC.

Le Groupe LSL Pharma est une société pharmaceutique canadienne intégrée spécialisée dans le développement, la fabrication et la distribution de produits de santé naturels et de compléments alimentaires de haute qualité sous forme solide, ainsi que de produits pharmaceutiques ophtalmiques stériles de haute qualité. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.laboratoirelsl.com et www.sterimedpharma.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

CONTACT :

François Roberge, président et chef de la direction

Téléphone : 514 664-7700

Courriel : Investors@groupelslpharma.com