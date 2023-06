Inbank suurendas osalust sõidukite täisteenusrendi ettevõttes Mobire 65%-ni

English Estonian

20.06.2023 allkirjastas AS Inbank lepingu veel 12% osaluse omandamiseks sõidukite täisteenusrendi ettevõttes Mobire Group OÜ. Tehingu järel kuulub Inbankile 65% Mobire aktsiatest. Poolte kokkuleppel tehingu hinda ei avalikustata.

Tehingu eesmärgiks on suurendada uuendusliku püsitasul põhineva autorendi äri osakaalu Inbanki portfellis ning kiirendada Mobire kasvu Balti riikides. Lisaosaluse omandamine Mobire Groupis ei avalda olulist mõju Inbanki majandustegevusele.

Inbanki Baltikumi äriüksuse juhi ja juhatuse liikme Margus Kasteini sõnul investeerib Inbank kui kasvule orienteeritud ettevõte ärimudelitesse, mida on võimalik rahvusvaheliselt skaleerida. „Kogu maailm liigub kiiresti suunas, kus mitmesuguste kaupade või teenuste ostmist asendab nende rentimine. Usume, et Mobirel on suur kasvupotentsiaal kõigis Balti riikides,“ selgitas Kastein. Ta lisas, et Inbank tunneb hästi autode finantseerimise valdkonda ja Baltikumi turgu, mistõttu sobib Mobire Inbanki pikaajalise strateegiaga.

Mobire Group pakub Eestis, Lätis ja Leedus sõidukite täisteenusrenti era- ja äriklientidele. Mobire autopargis on üle 4000 sõiduki. Ettevõtte 2022. aasta konsolideeritud käive oli 27,4 miljonit eurot.

Inbank on Euroopa Liidu panganduslitsentsiga finantstehnoloogiaettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös 5400+ kaupmehega on Inbankil 872 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse kaheksas Euroopa riigis. Inbanki allutatud võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

