Kalmarin suurenergia-akuilla varustetut sähköiset konttilukit auttavat London Gatewayta edistämään kestävän kehityksen ohjelmaansa

Cargoteciin kuuluva Kalmar on saanut pitkäaikaiselta asiakkaaltaan DP Worldilta merkittävän tilauksen kahdeksasta suurenergia-akuilla varustetusta täyssähköisestä Kalmar-konttilukista London Gateway -logistiikkakeskukseen. Tilaus kirjattiin Cargotecin vuoden 2023 toisen neljänneksen saatuihin tilauksiin, ja koneiden toimituksen on määrä tapahtua vuoden 2024 toisella neljänneksellä.

London Gateway on Thames-joen varrella sijaitseva huippuluokan syvänmeren satama, rautatieterminaali ja logistiikkapuisto. Omistaja DP World on sitoutunut minimoimaan terminaalin ympäristövaikutukset kestävän kehityksen ohjelmansa ja Planet Mark -sertifiointinsa avulla, ja täyssähkölaitteet nähdään keskeisenä osana ekotehokkuuden parantamista päästöjen ja melun vähentämisen kautta. DP World on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä ja täysin hiilipäästötön vuoteen 2050 mennessä. Yhtiö aikoo investoida jopa 500 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria toimintansa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi lähes 700 000 tonnilla seuraavien viiden vuoden aikana.

Kalmarin laitteet ja automaatioratkaisut ovat DP Worldin toiminnan ytimessä London Gatewaylla, jonka terminaalissa on käytössä 60 automaattista Kalmar-konttinosturia (ASC) ja 40 Kalmar-konttilukkia.

Suurenergia-akuilla varustettujen sähkökonttilukkien toiminta-aika on jopa neljä tuntia. Kenttäinfrastruktuuriin ei myöskään tarvita suuria muutoksia, sillä latauspisteet sijoitetaan pysäköintialueille toiminta-alueiden ulkopuolelle. Konttilukit varustetaan myös vakiomallisella CCS2-latausliitännällä, joka on yhteensopiva kaikkien kaupallisten latausasemien kanssa. DP World asentaa kenttäalueelle myös kaksi Kalmar FastCharge -pikalatausasemaa, joilla koneiden akkuja voidaan ladata työvuorojen aikana.

Kalmarin ladattavien konttilukkien tuoteperhe lanseerattiin viime viikolla TOC Europe -messuilla Rotterdamissa, Alankomaissa.

Mikko Mononen, myyntijohtaja, Horizontal Transportation, Kalmar: ”Uusi suurenergia-akkuteknologiamme on kehitetty vastaamaan asiakkaiden sellaisen akkupohjaisen ratkaisun valintaan, joka vastaa paremmin asiakkaiden liiketoimintamalleja. Olemme tehneet DP World London Gatewayn kanssa yhteistyötä jo useita vuosia ja kehittäneet ratkaisuja, jotka auttavat parantamaan tehokkuutta ja vähentämään liiketoiminnan ympäristövaikutuksia. Terminaalissa on pilotoitu täysin sähkötoimista konttilukkia vuodesta 2018 lähtien. Hanke on osoittanut, että täyssähköiset laitteet ovat optimaalinen seuraava askel terminaalin matkalla kohti hiilineutraaliutta.”





Mikko Mononen, myyntijohtaja, Horizontal Transportation, Kalmar, mikko.mononen@kalmarglobal.com

Maija Eklöf, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kalmar, puhelin: 020 777 4096, maija.eklof@kalmarglobal.com

Kalmar on satamien, terminaalien, jakelukeskusten ja raskaan teollisuuden kestävien lastinkäsittelyratkaisujen globaali markkinajohtaja. Laajan sähkötoimisten tuotteiden valikoimamme ja maailmanlaajuisen palveluverkostomme ansiosta voimme auttaa asiakkaitamme tekemään toiminnastaan entistäkin turvallisempaa, ekotehokkaampaa ja tuottavampaa. Yhteistyössä kehitettävät innovatiiviset ratkaisut muokkaavat alamme tulevaisuutta asiakkaidemme eduksi. www.kalmarglobal.com

Kalmar on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: kaupankäyntitunnus CGCBV) liikevaihto vuonna 2022 oli noin 4,1 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.com





