Les efforts d'Honeygain en matière de sécurité de l'utilisateur final stimulent l'innovation

VILNIUS, Lituanie, 21 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tandis que le monde devient de plus en plus numérisé, les entreprises et les particuliers investissent davantage de temps, d'efforts et d'argent dans la cybersécurité. Certaines entreprises, comme Honeygain, un réseau d'intelligence Web collaboratif, mettent continuellement en œuvre des mesures de sécurité à partir de ressources internes afin de fournir un service fiable aux utilisateurs finaux.

Selon les prévisions, le marché de la cybersécurité devrait croître de 266,2 milliards de dollars d'ici 2027. Les entreprises adoptent de nouvelles mesures de sécurité, puisque la protection des données reste une tendance avec l'essor de l'économie numérique. Honeygain permet à ses utilisateurs d'optimiser leur connexion Internet inexploitée et d'obtenir des récompenses monétaires dans un environnement transparent et protégé.

Lors de son parcours dans l'application, l'une des premières étapes pour l'utilisateur d'Honeygain consiste à donner son accord pour le traitement des données accessibles au public. De plus, l'entreprise se concentre sur l'éducation des utilisateurs quant aux mesures de sécurité qui s'appliquent pour chaque étape lorsque les utilisateurs partagent leurs ressources Internet.

Par ailleurs, chaque paiement relatif à la connexion Internet partagée est géré par des plateformes de paiement vérifiées dans un deuxième temps. Une authentification à 2 facteurs sera disponible pour les paiements afin de renforcer la sécurité des transactions monétaires.

Comme toute nouvelle solution technologique, Honeygain a du contrôler le trafic et mettre en place un système anti-triche afin de fournir à ses utilisateurs un service équitable et transparent. Depuis sa création il y a quatre ans, l'entreprise a consolidé sa position de leader du secteur en renforçant son infrastructure de manière proactive.

Les efforts individuels réalisés en matière de cybersécurité sont appréciés, ce qui n'empêche pas aux entreprises d'assurer la sécurité et le soutien de leurs clients à mesure que l'économie numérique prend de l'ampleur. Des applications populaires telles qu'Honeygain offrent plusieurs niveaux de cybersécurité pour protéger les utilisateurs et les entreprises contre les activités illégales.

Chaque étape est primordiale, que celle-ci paraisse petite ou importante. Par conséquent, il convient de considérer tout effort en matière de sécurité de l'utilisateur final comme une priorité absolue, comme le suggère l'exemple d'Honeygain.

À propos de l'entreprise :

Honeygain est la toute première application capable de générer des revenus passifs en ligne en partageant sa connexion Internet. Il s'agit du premier réseau mondial d'intelligence Web collaboratif qui fournit des services aux industries mondiales pour la comparaison des prix, la vérification des publicités, la protection des marques, etc.

Informations de contact : Monika Ezerinskaite, rédactrice en chef, press@honeygain.com