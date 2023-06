Planlagte suspensioner i afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest

Grundet lokal børslukkedag i det underliggende marked vil to afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest være suspenderet for handel i Q3 2023.

De berørte afdelinger vises i skemaet nedenfor.

Investeringsforeningen Danske Invest:

Afdeling/andelsklasse ISIN-kode OMX Identifikation Lukkedag Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK DK0060640191 DKIEUSCADKK 28/8 Europa Small Cap, klasse DKK d DK0060046019 DKIEUSC 28/8





Med venlig hilsen



DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting

Head of Fund Products