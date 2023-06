Volvo Midsommar: célébrer la communauté, la flore locale et un avenir plus vert

English French

TORONTO, 21 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour célébrer ses racines suédoises, Volvo Cars Canada souligne le début de l’été tout en fleurs avec l’événement Volvo célèbre Midsommar. Les Canadiens sont invités à participer à des expériences multisensorielles explorant la flore locale, le développement durable et la force de la communauté. Installé au Stackt Market, un espace public visant à donner une seconde vie à des terres inutilisées et mettant en valeur l’art et la culture, l’événement Volvo célèbre Midsommar aura lieu les 7 et 8 juillet 2023. Le fabricant novateur appelle aussi les Canadiens de partout au pays à se joindre au mouvement Midsommar en offrant un incitatif : pour chaque essai routier d’un véhicule Volvo cet été, Volvo Cars plantera un arbre en association avec One Tree Planted*.



« Chez Volvo Cars, nous nous engageons à fixer les normes les plus élevées en matière de développement durable au sein de notre entreprise alors que nous visons la neutralité carbone d’ici 2040, » souligne Aleiza Alerta, directrice marketing et communications de Volvo Car Canada ltée. « Cet engagement se reflète lors de l’événement Volvo célèbre Midsommar, dans la communauté, auprès des cultivateurs, des fabricants et des organisations qui partagent notre mission de contribuer à mener les Canadiens vers un avenir plus vert. »

Les fleurs sont le symbole par excellence de Midsommar et l’accessoire vedette de la saison. C’est pourquoi Volvo Cars collabore avec le Toronto Flower Market pour mettre en valeur la flore locale, les cultivateurs, artistes et designers dont les valeurs et les façons de faire sont enracinées dans le développement durable et la communauté. L’événement Volvo célèbre Midsommar propose une variété de merveilles verdoyantes, des activités pour toute la famille, des marchands consciencieux et la chance de faire l’essai d’une gamme de véhicules Volvo électrifiés. Voici les faits saillants :

Bowery Project Pocket Park : Passez voir le jardin urbain du Bowery Project, un organisme à but non lucratif dont la mission est de générer des opportunités pour l’agriculture urbaine par l’utilisation temporaire de terrains vacants. La conception modulaire de la plantation vivra au Stackt tout au long de la période de croissance, et les récoltes seront offertes au Alexandra Park Community Centre et aux réfrigérateurs communautaires;

: Passez voir le jardin urbain du Bowery Project, un organisme à but non lucratif dont la mission est de générer des opportunités pour l’agriculture urbaine par l’utilisation temporaire de terrains vacants. La conception modulaire de la plantation vivra au Stackt tout au long de la période de croissance, et les récoltes seront offertes au Alexandra Park Community Centre et aux réfrigérateurs communautaires; Galerie en plein air Midsommar : Des compositions florales enchanteresses orneront la flotte de véhicules hybrides et purement électriques de Volvo. Des installations botaniques présenteront les créations de Bloem Flowers, Blush and Bloom, Euclid Farms et Kenilworth Florals;

: Des compositions florales enchanteresses orneront la flotte de véhicules hybrides et purement électriques de Volvo. Des installations botaniques présenteront les créations de Bloem Flowers, Blush and Bloom, Euclid Farms et Kenilworth Florals; Ateliers engageants : Instruisez-vous, laissez-vous inspirer et épanouissez-vous grâce à des ateliers portant sur tout ce qui concerne la flore, y compris les jardins pollinisateurs, les couronnes de fleurs et comment créer vos propres bouquets;

: Instruisez-vous, laissez-vous inspirer et épanouissez-vous grâce à des ateliers portant sur tout ce qui concerne la flore, y compris les jardins pollinisateurs, les couronnes de fleurs et comment créer vos propres bouquets; Marchands locaux : Trouvez des produits éthiques et biologiques offerts par des fabricants locaux. Une petite faim? Inspirez-vous du Midsommar en optant pour un Smørrebrød (ou « pain beurré »), en vente sur place en plusieurs variétés;

: Trouvez des produits éthiques et biologiques offerts par des fabricants locaux. Une petite faim? Inspirez-vous du Midsommar en optant pour un Smørrebrød (ou « pain beurré »), en vente sur place en plusieurs variétés; Essais routiers sur le site : Une flotte de véhicules Volvo (y compris les modèles Volvo XC90, XC60, XC40, S90, S60 et C40) sera disponible pour permettre aux invités de faire un essai routier dans le secteur de Toronto Lakeshore.



Le développement durable est au cœur des préoccupations de Volvo Cars, qui concentre ses efforts sur la neutralité carbone, l’économie circulaire et la responsabilité en affaires. Cet engagement s’intègre dans chaque élément de l’événement Volvo célèbre Midsommar, et bien au-delà, en créant des initiatives qui ont une grande portée :

Afin de rendre la recharge plus accessible, Volvo Cars installera une borne de chargement permanente pour les VE au marché Stackt, ainsi les gens de la communauté pourront l’utiliser longtemps après la fin de Midsommar;

Volvo Cars collabora avec ReBloom , le premier recycleur floral au Canada, pour s’assurer que toutes les fleurs utilisées lors de Volvo célèbre Midsommar aient une seconde vie. ReBloom utilisera les fleurs restantes pour créer de nouvelles compositions et les offrir au sein de la communauté, livrées à l’aide d’un véhicule Volvo;

, le premier recycleur floral au Canada, pour s’assurer que toutes les fleurs utilisées lors de Volvo célèbre Midsommar aient une seconde vie. ReBloom utilisera les fleurs restantes pour créer de nouvelles compositions et les offrir au sein de la communauté, livrées à l’aide d’un véhicule Volvo; Du 1er juillet au 31 août 2023, Volvo Car Canada ltée plantera un arbre pour chaque essai routier effectué chez les concessionnaires Volvo Cars participants au Canada. Cet engagement se fait en association avec One Tree Planted Canada, une organisation caritative visant à soutenir la reforestation, à créer un habitat pour la biodiversité, tout en ayant un impact positif sur la société.



Pur tous les détails concernant l’événement Volvo célèbre Midsommar, comme la liste des marchands, les ateliers, les heures d’ouverture et les initiatives de Volvo Cars, visitez volvocars.com/fr-ca/l/volvo-midsummer-celebration.

Pour plus d’information :

Sheri Clish, Narrative, sheri.clish@narrative.ca

Holly Wilks, Narrative, holly.wilks@narrative.ca

À propos de Volvo Car Canada ltée

Volvo Car Canada ltée (VCCL) est une filiale de Volvo Car Group de Göteborg en Suède. VCCL fournit un soutien en matière de marketing, de ventes, de pièces, de service, de technologies et de formation aux 38 concessionnaires automobiles Volvo du Canada. Pour en savoir plus, consultez le site Web média de Volvo Cars Canada à l’adresse : https://www.media.volvocars.com/ca/fr-ca.