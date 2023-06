English French

Communiqué de Presse

Nomination de deux nouveaux Administrateurs de Vantiva

Ratifications et renouvellements de mandats

Décisions de l’Assemblée générale du 20 juin 2023

Paris – 21 juin 2023 - Vantiva (Euronext Paris: VANTI; OTC Pink: TCLRY), lors de son Assemblée générale du 20 juin 2023, en son ordre du jour ordinaire, a nommé en qualité de nouveaux Administrateurs indépendants, Madame Karine Brunet et Monsieur Tony Werner, pour une durée de trois (3) ans, et décidé de ratifier les nominations en qualité d’Administrateurs faites par cooptation, de Mesdames Laurence Lafont, Katleen Vandeweyer et de Monsieur Luis Martinez-Amago, et décidé de renouveler pour une durée de trois (3) ans, les mandats d’Administratrice de Mesdames Laurence Lafont et Katleen Vandeweyer qui arrivaient à expiration à l’issue de ladite Assemblée.

Madame Karine Brunet bénéficie d’une carrière accomplie dans le domaine de la technologie, avec 25 années d’expérience dans les télécommunications et les services technologiques. Elle est experte dans le domaine des services partagés et de l'externalisation et a développé une grande expertise en matière de distribution, d'opérations et de gestion générale. Elle possède également une solide expérience internationale et a notamment une connaissance approfondie des marchés européens et indiens.

Diplômée en 1993 d’un Master en Business et Marketing de l’école « Paris Graduate School of Management », elle a fait ses premières armes chez NCR, où elle a passé trois ans à Amsterdam en tant que Directrice générale de la région EMEA, avant de devenir directrice des services en France. Elle a ensuite rejoint Alcatel en tant que Vice-Présidente afin de mettre en place le modèle européen de prestation de services TIC et développer les capacités offshore et onshore.

Attirée par son expérience en matière de restructuration, Steria (aujourd’hui SopraSteria) a approché Karine Brunet en 2006. Après plusieurs promotions, elle est devenue Directrice des services informatiques et membre du Comité exécutif, responsable de la définition de la stratégie pour toutes les lignes de services informatiques de l'entreprise.

Elle quitte Steria après presque 7 ans pour rejoindre Vodafone où elle a passé près de 6 ans au sein de cet opérateur de télécommunications britannique. Elle y a occupé le poste de Directrice des services technologiques partagés au niveau mondial. Ses attributions sont passées de 1 000 à 10 000 personnes et elle a piloté le déploiement mondial des opérations "follow-the-sun". Elle a également mis en place le Centre d'excellence en intelligence artificielle.

Depuis 2019, elle est Directeur des opérations de Capgemini Cloud Infrastructure Services, qui compte 30 000 personnes.

Monsieur Tony Werner est une référence dans l’univers des télécommunications et de la technologie. Il a passé les 16 dernières années chez Comcast Cable. En tant que Directeur de la technologie, puis Président de la division Technologie - Produit - Expérience, il a accéléré le rythme de l'innovation au sein de Comcast, réduisant les délais de commercialisation des nouveaux produits et fonctionnalités.

Avant de rejoindre Comcast, Tony Werner a été Vice-Président et Directeur de la technologie chez Liberty Global, Inc. à Englewood (Colorado, Etats-Unis), où il a dirigé la stratégie mondiale de l'entreprise pour les services vidéo, vocaux et de données. Il a également occupé des postes de direction chez Aurora Networks, Tele-Communications, Inc. (TCI)/AT&T Broadband et Rogers Communications.

Tony Werner a été Président et Président du Conseil d'administration de la Society of Cable Telecommunications Engineers (SCTE) et de la fondation SCTE de 2015 à 2017. Il a été Président du Comité d'Action Technique (TAC) de CableLabs de 2007 à 2022 et membre du Conseil d’administration de Kyrio, la branche commerciale de CableLabs.

Il a été intronisé au Cable and Broadcast Hall of Fame ainsi qu'au Cable Center Hall of Fame. En 2000, Tony Werner a reçu le prix Vanguard de la NCTA pour la Science et la Technologie. Plus tard en 2016, il a reçu le Technical Emmy Award for Lifetime Achievement en l'honneur de sa brillante carrière de technologue, d'innovateur et de leader.

Par ailleurs, Tony Werner détient de nombreux brevets et a obtenu un diplôme en télécommunications au Dakota County Technical College de Rosemount (Minnesota, États-Unis).

