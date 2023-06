Investeringsforeningen Investin suspenderer handel med alle afdelinger

Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af alle fonde, som administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S. Det skyldes, at det grundet tekniske problemer ikke er muligt at stille korrekt NAV.

Suspensionen vil blive ophævet, når det igen er muligt at stille korrekte priser.

Følgende afdelinger er omfattet af suspensionen:

ISIN Cur Afdeling Orderbook Code Cur DK0060575942 Investin Aktiv Balance INIAB DK0060511897 Investin Demetra INIDEM DK0060518983 Investin Optimal Mix - KL INIOMI DK0060946192 Investin Optimal Offensiv - KL INIOFF DK0060674844 Investin Optimal Active and Index - KL INIOAI DK0060518710 Investin Optimal Stabil INIOPS DK0060254712 Investin Optimal VerdensIndex Moderat INIOVM DK0061112034 Investin Othania Etisk Formuevækst KL INIOEFKL DK0061272077 Investin ANNOX Quant Glob Equity ESG KL INIAQG DK0061294634 Investin Sustainable World INISWO DK0061276656 Investin I&T Nordiske Aktier Large Cap INIITNAKTLC DK0060227239 Investin HP Invest Danske Obl AKK ? KL A INIDOA

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller JNA@nykredit.dk

Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted