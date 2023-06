Le magazine Assistante Plus propose à ses lecteurs un service inédit de création de visuels libres de droits avec l’IA

Assistante Plus dévoile sa bibliothèque d’images libres de droits générées par l’IA Midjourney. En cette ère numérique où le contenu visuel joue un rôle primordial, l’accès à une bibliothèque d’images de haute qualité et libres de droits s’avère indispensable pour les entreprises. Assistante Plus a décidé de répondre aux besoins de ses lecteurs en proposant un tout nouveau service : la bibliothèque d’images libres de droits, générées par l’intelligence artificielle de Midjourney.

Un service inédit dédié aux créateurs de contenu

La bibliothèque d’images est une véritable révolution pour les créateurs de contenu. Elle est conçue pour offrir une ressource d’images diversifiée et illimitée (100 nouvelles images seront créées et intégrée par semaine), répondant à une multitude de besoins. Que vous soyez à la recherche de photos pour illustrer votre blog, pour créer des visuels accrocheurs pour les médias sociaux, ou simplement pour donner vie à votre site web, la bibliothèque d’images d’Assistante Plus a tout ce qu’il vous faut.

La force de l’IA générative de Midjourney

Cette nouvelle bibliothèque n’est pas une bibliothèque d’images ordinaire. Les images sont générées par l’IA générative de Midjourney, une technologie avancée de pointe. Cela signifie que chaque image est unique, conçue spécifiquement pour répondre à vos besoins. Plus encore, l’IA de Midjourney est capable de créer des images en fonction de descriptions précises, ouvrant ainsi la voie à une personnalisation sans précédent.

Une ressource éthique et respectueuse des droits

Une préoccupation majeure pour de nombreux créateurs de contenu est l’usage éthique des images et le respect des droits d’auteur. Assistante Plus adresse ces préoccupations en offrant une bibliothèque d’images entièrement générées par IA, ce qui élimine les problèmes de droits d’auteur. De plus, elle ne contient aucune image de personnalités réelles, de personnages sous marques déposées ou de Trademarks. On peut utiliser ces images en toute tranquillité, sans craindre de contrevenir à la loi ou de manquer de respect envers les créateurs.

