Communiqué normé - Mise à disposition de la note d'information et autres informations

COMMUNIQUE DU 21 JUIN 2023

RELATIF A LA MISE A DISPOSITION DU PUBLIC DE LA NOTE D'INFORMATION ET DES INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DE LA SOCIETE LIMAGRAIN PARTICIPATIONS

DANS LE CADRE DE L’OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE

VILMORIN & CIE

INITIEE PAR LA SOCIETE

LIMAGRAIN PARTICIPATIONS



agissant de concert avec la société Coopérative Agricole Limagrain et les sociétés Groupe Limagrain Holding et Sélia

PRIX DE L’OFFRE

62,60 euros par action Vilmorin & Cie

DUREE DE L’OFFRE

18 jours de négociation

Autorité des marchés financiers

Le présent communiqué a été établi et diffusé par la société Limagrain Participations, en application des dispositions de l’article 231-27, 1° et 2° et 231-28 du règlement général de l’AMF (le « Communiqué »).

En application des articles L. 621-8 du Code monétaire et financier et 231-23 de son règlement général, l’AMF a, en application de sa décision de conformité de l’offre publique d'achat simplifiée (l’« Offre ») en date du 20 juin 2023, apposé le visa n°23-234 sur la note d'information établie par la société Limagrain Participations (la « Note d'Information »).



Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Limagrain Participations (le « Document Autres Informations ») ont été déposées auprès de l’AMF le 20 juin 2023 et mises à la disposition du public ce jour.

La Note d'Information visée par l’AMF et le Document Autres Informations sont disponibles sur les sites Internet de Vilmorin & Cie (https://www.vilmorincie.com/fr/offre-publique-dachat-simplifiee-de-limagrain-sur-les-actions-de-vilmorin-cie/), du groupe Limagrain (https://www.limagrain.com/fr/offre-publique-d-achat-simplifiee-de-limagrain-sur-les-actions-de-vilmorin-cie ) et de l'AMF (https://www.amf-france.org/) et peuvent être obtenus sans frais sur demande auprès de :

Limagrain Participations

Biopôle Clermont-Limagne

Rue Henri Mondor

63360 Saint-Beauzire

France





Préalablement à l’ouverture de l’Offre, l’AMF et Euronext publieront respectivement un avis d’ouverture et de calendrier et un avis annonçant les modalités et le calendrier de l’Offre.

