Communiqué normé - Mise à disposition de la note en réponse et autres informations

OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SIMPLIFIÉE

VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ

VILMORIN & CIE

INITIEE PAR LA SOCIÉTÉ

LIMAGRAIN PARTICIPATIONS

agissant de concert avec les sociétés Limagrain, Groupe Limagrain Holding et Sélia

Communiqué de mise à disposition de la note en réponse et du document « Autres informations » relatif aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de la société Vilmorin & Cie

Le présent communiqué établi par la société Vilmorin & Cie est diffusé conformément aux dispositions des articles 231-27 3° et 231-28 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l’ « AMF »).

En application de l’article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l’article 231-26 de son règlement général, l’AMF a apposé le visa n°23-235 en date du 20 juin 2023 sur la note en réponse établie par la société Vilmorin & Cie relative à l’offre publique d’achat simplifiée initiée par la société Limagrain Participations (l’ « Offre »).

Le document présentant les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la société Vilmorin & Cie a été déposé auprès de l’AMF le 20 juin 2023 et mis à la disposition du public le 21 juin 2023, conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF.

La note en réponse et le document présentant les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la société Vilmorin & Cie sont disponibles sur les sites internet de l’AMF ( www.amf-france.org ) et de Vilmorin & Cie (www.vilmorincie.com/fr) et peuvent être obtenus sans frais auprès de :

VILMORIN & CIE

4 Quai de la Mégisserie

75001 Paris

L’accès à la note en réponse et à tout document relatif à l’Offre peut faire l’objet de restrictions légales dans certaines juridictions. Le non-respect des restrictions légales est susceptible de constituer une violation des lois et règlements applicables en matière boursière dans certaines juridictions. Vilmorin & Cie décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne des restrictions légales applicables.

Il est recommandé aux actionnaires et autres investisseurs de prendre connaissance des documents relatifs à l’Offre avant de prendre une quelconque décision relative à l’Offre.

CONTACTS

Vilmorin & Cie

Anthony CARVALHO, Directeur Financier

Edouard ROCHE, Directeur Communication Financière et Relations Investisseurs

e-mail : contact@diffusion.vilmorincie.com

Pièce jointe