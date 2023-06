Siili Solutions Oyj päivittää tiedonantopolitiikkaansa

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 21.6.2023 kello 15.45

Siili Solutions Oyj on päivittänyt tiedonantopolitiikkaansa, jossa kuvataan keskeiset periaatteet ja toimintatavat, joiden mukaisesti Siili viestii pääomamarkkinoiden kanssa.

Päivitetyn tiedonantopolitiikan mukaan yhtiön sijoittajaviestinnässä käyttämät kielet ovat suomi ja englanti. Aiemmin yhtiö on julkaissut pörssitiedotteensa vain suomen kielellä.

Siili Solutions Oyj:n hallitus vahvisti päivitetyn tiedonantopolitiikan tänään 21.6.2023 ja se astuu voimaan 1.7.2023. Tiedonantopolitiikka on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://sijoittajille.siili.com/tiedonantopolitiikka.

