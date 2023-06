English Finnish

ORION OYJ

PÖRSSITIEDOTE / SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT -TIEDOTE

21.6.2023 KLO 17.00



Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen)

Orion Oyj on saanut Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen suoraan tai välillisesti omistamien Orionin osakkeiden osuus on 21.6.2023 ylittänyt viisi (5) prosenttia Orion Oyj:n kaikista äänistä.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (Kohta A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (Kohta B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (Kohdat A + B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 2,68 % osakkeista ja 5,00 % äänistä



0,00 2,68 % osakkeista ja 5,00 % äänistä



osakkeet 141 134 278 kpl ja ääniosuudet

776 919 536 kpl



Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

Kohta A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osakelaji

ISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänen %-osuus Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) FI0009014369 osakkeet 1 847 000 kpl ja äänet 36 940 000 kpl



0,00 1,31 % osakkeista ja 4,75 % äänistä 0,00 FI0009014377 osakkeet 1 929 629 kpl ja äänet 1 929 629 kpl 0,00 1,37 % osakkeista ja 0,25 % äänistä 0,00 KOHTA A YHTEENSÄ osakkeet 3 776 629 kpl ja äänet 38 869 629 kpl



2,68 % osakkeista

5,00 % äänistä

Kohta B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus/nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus KOHTA B YHTEENSÄ

Orion Oyj

Liisa Hurme

Toimitusjohtaja Olli Huotari

Johtaja, Corporate Functions



Yhteyshenkilö:

Olli Huotari, Johtaja, Corporate Functions

puhelin 010 426 3054

Julkaisija:

Orion Oyj

Viestintä

Orionintie 1A, 02200 Espoo

www.orion.fi

http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2022 oli 1 341 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.