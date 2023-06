Placeringsforeningen Nykredit Invest - information om manglende indre værdi den 21. juni 2023

Det oplyses, at det grundet tekniske problemer hos Nykredit Portefølje Administration A/S ikke var muligt at stille korrekte indre værdier, hvorfor der i tidsrummet 12-13 den 21. juni 2023 var suspenderet for handel i nedenstående afdeling:

ISIN Afdelingsnavn Orderbook code DK0060231777 Nykredit Invest Danske Fokusaktier NYKDFA

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit eller JNA@nykredit.dk

