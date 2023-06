English French

DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

CONTRAT À TERME PRÉPAYÉ SUR ACTIONS

(dénouement anticipé partiel)

Paris, le 21 juin 2023 – Ubisoft Entertainment SA (Euronext Paris : UBI – code ISIN FR0000054470) a procédé le 14 juin 2023, en vertu de l’opportunité offerte aux termes du contrat à terme prépayé conclu le 20 mars 2018 avec Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (le "Contrat")1, au dénouement anticipé de 200.000 actions propres (les "Actions") sur le solde restant de 2.445.454 Actions2 au titre dudit Contrat.

La livraison des Actions (au nominatif pur) le 21 juin 2023 auprès de Uptevia, s’inscrit dans le cadre du programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée générale d’Ubisoft Entertainment SA en date du 5 juillet 2022.

Ces Actions ont vocation à être utilisées dans le cadre de la couverture de plans d’actionnariat salarié.

Nom de l’émetteur Code identifiant de l’émetteur Dénouement Achat/Vente Options/Terme Ubisoft Entertainment sa 969500I7C8V1LBIMSM05 14 juin 2023 Achat Dénouement anticipé partiel du contrat à terme prépayé par livraison de titres





Nombre de titres Code identifiant de

l’instrument financier Livraison Marché Objectif des achats 200.000 FR0000054470 21 juin 2023 Gré à gré Couverture de plans d’actionnariat salarié

Cette opération n’a pas d’impact ni sur le nombre d’actions dilué ni sur la situation financière nette d’Ubisoft Entertainment SA.

Contacts

Communication financière

Jean-Benoît Roquette

SVP Relations Investisseurs

+ 33 1 48 18 52 39

jean-benoit.roquette@ubisoft.com



Alexandre Enjalbert

Directeur Relations Investisseurs

+ 33 1 48 18 50 78



alexandre.enjalbert@ubisoft.com





1 dénouable à échéance (22 mars 2024) ou de manière anticipée, en totalité ou en partie, à l’initiative d’Ubisoft Entertainment SA

2 Cf. "Accord avec Vivendi pour la cession de l’intégralité de sa participation dans Ubisoft" - 20 mars 2018 / Cf. "Déclaration des transactions sur actions propres" - 29 mars 2018 - "Déclaration des transactions sur actions propres. Contrat à terme prépayé sur actions" - 15 septembre 2020 / "Déclaration des transactions sur actions propres. Contrat à terme prépayé sur actions" - 15 septembre 2022

