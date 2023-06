Hovedaktionær og Fond vil sikre Coloplast med nyt holdingselskab

English Danish

Hovedaktionær i Coloplast A/S, Niels Peter Louis-Hansen, vil som led i et generationsskifte stifte et holdingselskab. Selskabet stiftes sammen med Coloplasts næststørste aktionær Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. Holdingselskabet skal sikre den langsigtede stabilitet og udvikling af Coloplast. Det fælles holdingselskab vil komme til at eje godt 30% af kapitalen og godt 52% af stemmerne i Coloplast.

”Coloplast har draget fordel af et stabilt og langsigtet ejerskab i snart syv årtier. Dagens udmelding fra Coloplasts hovedaktionær, Niels Peter Louis-Hansen, indikerer et klart ønske om at skabe en struktur, der vil sikre et ligeledes stabilt og langsigtet ejerskab mange årtier frem, og det bifalder vi naturligvis i Coloplasts bestyrelse samt i den øverste ledelse,” siger Lars Rasmussen, Coloplasts bestyrelsesformand.

Etableringen af holdingselskabet sikrer, at de to største aktionærer i Coloplast også på længere sigt vil tale med én stemme i forhold til selskabet. Holdingselskabet giver samtidigt Niels Peter Louis-Hansen mulighed for på sigt at stifte en ny almennyttig fond ved en donation af de aktier i Coloplast, som han ejer igennem holdingselskabet.

Kontaktpersoner:

For yderligere information vedrørende det nye holdingselskab eller spørgsmål til Niels Peter Louis-Hansen:

Louise Münter

lmm@impactpartners.dk

+45 40486634

Spørgsmål til Coloplast:

Peter Mønster

Sr. Media Relations Manager, Corporate Communications

+45 49112623

dkpete@coloplast.com