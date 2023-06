English French

Communiqué de presse

Vallourec et Evonik signent un protocole d’accord pour innover

dans le domaine du Captage, de l’Utilisation et du Stockage du Carbone

Meudon (France), le 21 juin 2023 – Vallourec, un leader mondial de solutions tubulaires premium pour les marchés de l’énergie et Evonik Industries AG, une entreprise leader dans le domaine des produits chimiques spécialisés, ont signé un protocole d’accord (Memorandum of Understanding ou « MoU ») pour le développement de solutions tubulaires destinées au captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CCUS).

Dans le cadre de cette collaboration, les deux entreprises mèneront des programmes de recherche et travailleront sur une technologie innovante de transport du CO2 pour l’industrie CCUS offrant une résistance améliorée à la corrosion et répondant ainsi à l’un des principaux défis du transport et du stockage du CO2.

Ce protocole d’accord permettra à Vallourec de développer une technologie de gainage pour ses tubes sans soudure et ses connexions VAM® en s’appuyant sur le vaste portefeuille de polymères haute performance d’Evonik.

Vallourec et Evonik travaillent ensemble depuis 2020 pour associer leurs expertises sur les technologies des matériaux métalliques et non métalliques afin de développer des solutions hybrides qui réduisent les coûts et augmentent la fiabilité des infrastructures pour l’industrie CCUS émergente.

Ulrika Wising, Directrice Transition Energétique de Vallourec, a déclaré : « Après des décennies d’expérience dans la fourniture de solutions pour des applications très complexes dans le secteur de l’énergie, nous sommes très heureux de signer ce protocole d’accord avec Evonik pour combiner les connaissances de nos deux entreprises et faciliter le développement fiable et rentable de l’infrastructure CCUS. »

Jasmin Berger, Directrice de l’activité Industrie et Énergie Monde chez Evonik, a ajouté : « L’infrastructure de transition énergétique doit être sûre, rentable et prête à être installée rapidement. Nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre. »

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux projets dans les domaines de la transition énergétique - géothermie, capture et stockage de carbone, stockage de l’hydrogène - en passant par les centrales électriques de dernière génération, les projets architecturaux audacieux ou encore les équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 16 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

