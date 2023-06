DIOS acquiert le projet lithinifère East-Clarkie renfermant 47 pegmatites

MONTRÉAL, 21 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dios Exploration inc. acquiert la propriété East-Clarkie Lithium pour ses contenus élevés en lithium, césium, rubidium et étain dans les sédiments de fonds de lacs (le tantale non considéré vu limite de détection trop élevée) et pour la présence de 47 affleurements de pegmatites répertoriés dans les données du Sigeom-Québec sur ces claims. Plusieurs autres pegmatites peuvent être extrapolées à partir des images-satellites détaillées.

Le projet East-Clarkie Lithium totalise 159 claims (8 380 hectares) à 40-70km au NE de la centrale EM-1 à la Baie James/ Eeyou-Istchee au Québec, dans la sous-province géologique LaGrande à 5-10km du contact de l’Opinaca. Le projet comprend trois grands blocs de claims: Prosper (nord), LIchen (centre) et Village (sud).

Les blocs Prosper et Lichen sont en amont glaciaire NE d’un essaim d’anomalies élevées de lithium dans les sédiments de lacs (Li>10ppm, jusqu’à 34.9ppm ) combiné à d’autres éléments critiques favorables (Cs>2.9ppm, jusqu’à 5ppm ; Rb>15ppm, jusqu’à 53.8ppm ; Sn>0.5ppm, jusqu’à 1.3ppm ) s’étendant sur 35 km de long. Ces sédiments sont fiables car non remobilisés par l’ancienne Mer de Tyrell. Ces claims avoisinent plusieurs linéaments magnétiques subparallèles EO recoupant le patron régional SE-NO.

Les claims Prosper couvrent des paragneiss (métasédiments) plissés et foliés (Fm de Prosper) bordant et injectés de corps et dykes (jusqu’à 30m d’épais) de granite-granodiorite (Uskawasis1&2) pegmatitiques magnétiques pour une section prospective de 12 km de long, 50 km à l’est du gisement d’or de Clearwater. La Formation de Prosper marque le contact majeur entre les sous-provinces LaGrande et Opinaca.

Le bloc LIchen, situé 41 km à l’est de Clearwater, couvreles marges favorables d’un pluton (10x3-2km) magnétique de granodiorite/monzogranite pegmatitique (Village3) avec une section prospective de 9 km.

Le bloc Village est situé à l’est du Lac Village, environ 40km à l’est du projet Clearwater. Ces claims couvrent le contact SE-NO entre deux plutons de plusieurs kilomètres: Village1=tonalite à biotite foliée et Village2= granodiorite avec poches et dykes de pegmatite, avec section prospective de 7 km en longueur.

La signature géochimique de East-Clarkie est comparable à celle observée à Rose-Pivert et Pontax-Lithium, avec valeurs plus élevées en environnement secondaire. Le projet Pontax-Lithium (essaims de dykes pegmatitiques riches en lithium-tantale) fut découvert et foré avec succès par Dios/ Ressources Sirios Ressources sous la supervision d’Harold Desbiens M.Sc. Geo, V.P. de Dios & personne qualifiée selon 43-101. Des travaux de terrain sont prévus sur ces nouveaux claims.

