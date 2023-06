Alation rejoint Databricks Partner Connect pour fournir une veille des données au lakehouse

French German

REDWOOD CITY, Californie, 22 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation Inc. , société spécialisée dans la veille de données , a annoncé aujourd'hui qu'Alation est désormais disponible via Databricks Partner Connect .



Les paysages de données d'aujourd'hui sont complexes et très hétérogènes, avec un mélange de systèmes cloud, sur site et traditionnels. Par conséquent, il peut être difficile de trouver le bon ensemble de données à utiliser et de savoir si ces données sont exactes. La prise de décision basée sur les données concerne désormais toutes les équipes et fonctions de l'entreprise. Par ailleurs, les volumes et les types de données augmentant, l'accès à des données fiables est devenu une préoccupation stratégique.

Les organisations s'appuient sur la plateforme Databricks Lakehouse pour unifier leurs données, leurs analyses et leur IA. Avec Alation, les équipes de science des données, d'analyse des données et d'IA peuvent facilement trouver, comprendre et faire confiance à leurs données dans les magasins de données Databricks et non Databricks. Cela se fait en étendant les capacités de découverte, de gouvernance et de catalogage des données intégrées dans Databricks et Unity Catalog à d'autres sources de données de l'entreprise. Grâce au partenariat élargi entre Alation et Databricks, les clients peuvent désormais adapter l'accès aux données en vue de l'adoption du lakehouse, découvrir et migrer des données de grande valeur et, grâce à l'intégration avec Databricks Unity Catalog, gérer et cataloguer les métadonnées dans de multiples espaces de travail. Cela permet aux clients de répondre à des questions plus importantes et décisives que jamais avec leurs données.

« Alation est essentiel pour faire des données un actif de confiance dans l'ensemble de l'organisation », a déclaré Raghu Jayachandran , responsable principal des données de l'entreprise chez RaceTrac. « Nous l'utilisons pour permettre des analyses basées sur des données probantes et prendre des décisions plus stratégiques. De plus, la plateforme permet une utilisation plus intelligente du cloud ; nous obtenons des informations précieuses sur nos données, ce qui nous aide à entretenir un environnement cloud, à fournir un accès à tous et à favoriser une culture axée sur les données. Cela signifie que nous avons une compréhension claire des données à migrer et que nos équipes de données peuvent facilement trouver et comprendre des données de haute qualité dans le Databricks Lakehouse avec des métadonnées contextuelles détaillées. Cette meilleure visibilité permet à nos équipes de renforcer les modèles analytiques et de prendre des décisions sûres et fondées sur des données. »

« Les entreprises à la recherche d'une infrastructure de données moderne adoptent des environnements cloud en espérant être axées sur les données et accélérer leur transformation numérique », a comménté Diby Malakar , vice-président de la gestion des produits chez Alation. Mais il est difficile de savoir quelles données migrer et de s'assurer que tous les membres de l'organisation peuvent accéder en libre-service à des données fiables dans le lac de données. La plateforme de veille des données d'Alation offre une visibilité sur les données d'une organisation en centralisant les connaissances associées aux données : descriptions, politiques, origine et autres contextes cruciaux. Ces connaissances permettent de créer une interface de recherche et de découverte unique qui indique quelles données doivent être migrées vers Databricks. Elle permet ensuite à chacun de trouver des données fiables de manière indépendante. »

« Les organisations doivent avoir une visibilité totale sur toutes leurs données pour permettre à tous les acteurs de l'entreprise de comprendre le contexte des données utilisées et de créer une culture des données », a déclaré Chris Hecht , vice-président senior chargé du développement de l'entreprise et des partenariats de produits chez Databricks. « Notre intégration renforcée avec Alation améliore la confiance et fournit une vue unique des données des clients. Cela permet d'accélérer la migration, donne de la visibilité, favorise la collaboration entre les équipes chargées des données afin d'assurer une adoption sans heurts du lakehouse, et facilite l'analyse en libre-service. Ainsi, les ingénieurs et scientifiques des données peuvent renforcer la valeur des données en tant que produit au sein de leur organisation. »

La plateforme de veille des données d'Alation offre une vue unique de tous les espaces de travail Databricks d'une organisation et les combine avec le reste de leurs données. Cela permet d'identifier les données les plus précieuses à migrer vers Databricks et donne la possibilité à tous les consommateurs de données de mieux tirer parti de la plateforme Databricks Lakehouse.

Alation pour Databricks permet aux organisations de :

Fournir de la visibilité et renforcer la confiance pendant la migration : éliminer l'incertitude dans la migration des données en donnant de la visibilité au processus de migration, en priorisant les données les plus utilisées et en guidant les utilisateurs vers les nouvelles données dans Databricks.

éliminer l'incertitude dans la migration des données en donnant de la visibilité au processus de migration, en priorisant les données les plus utilisées et en guidant les utilisateurs vers les nouvelles données dans Databricks. Faciliter la collaboration et créer une culture des données : ajouter du contexte et des conversations consultables au lac de données cloud pour fournir des informations plus rapides et plus précises en matière de science des données, et savoir quels actifs peuvent être partagés avec l'ensemble de l'organisation pour instaurer une culture des données.

ajouter du contexte et des conversations consultables au lac de données cloud pour fournir des informations plus rapides et plus précises en matière de science des données, et savoir quels actifs peuvent être partagés avec l'ensemble de l'organisation pour instaurer une culture des données. Assurer l'intégrité des données tout au long de leur cycle de vie : capturer le flux exact de vos données au fil du temps grâce au lignage. Savoir où se trouvent les données de Lakehouse, d'où elles viennent et où elles vont.



Les utilisateurs de Databricks peuvent se lancer dès aujourd'hui avec une version d'essai gratuite de 14 jours d'Alation . Pour en savoir plus, lisez le blog : Alation est désormais disponible sur Databricks Partner Connect .

Alation au Data + AI Summit 2023 de Databricks

Visitez le stand #529 d'Alation pour voir une démo et découvrir la valeur de Databricks et Alation .

. Assistez à la conférence « Unlocking the Power of Streaming Data to Maximize Data Insights » (Exploiter la puissance des données en continu pour maximiser la pertinence des données), présentée par Raghu Jayachandran, responsable principal des données de l'entreprise chez RaceTrac. La session aura lieu le jeudi 29 juin, à 11h30 PDT, et explorera comment obtenir un accès en temps réel aux données de transaction dans Databricks et comment Alation permet d'identifier les données qui peuvent générer des informations utiles pour l'entreprise.

À propos d'Alation

Alation est le leader des solutions de veille des données d'entreprise, permettant les analyses en libre-service , la transformation pour le cloud et la gouvernance des données . Plus de 450 entreprises bâtissent leur culture des données et améliorent la prise de décisions pilotées par les données avec Alation, dont Cisco, Nasdaq, Pfizer, Salesforce et Virgin Australia. Alation a été classée dans la liste des meilleurs lieux de travail d'Inc. Magazine à quatre reprises. L'entreprise a aussi fait partie des Best Workplaces™ dans le secteur des technologies et des Best Workplaces™ pour les femmes au Royaume-Uni en 2022, et a été reconnue parmi les Best Workplaces™ du Royaume-Uni en 2022 et en 2023. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur le site www.alation.com.