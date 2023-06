eGain lance la première académie du savoir en son genre pour créer une communauté mondiale de pratiques modernes de gestion des connaissances

French German Italian Spanish Dutch

SUNNYVALE, Californie, 22 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ : EGAN ), la principale plateforme de connaissances IA pour l'automatisation de l'engagement client, a annoncé aujourd'hui le lancement de l'eGain® Knowledge Academy™. Dédiée à la promotion d'une communauté de professionnels de la gestion des connaissances (GC) - cadres, praticiens, chercheurs, universitaires et étudiants - l'Académie se concentre sur l'application pragmatique de la GC infusée par l'IA pour créer de la valeur commerciale.



« Nous trouvons les informations sur l'eGain Knowledge Academy très précieuses alors que nous poursuivons notre parcours de création de valeur grâce aux connaissances », a déclaré Natalie Davis, administratrice de la gestion des connaissances chez A-dec, l'un des principaux fabricants d'équipements opératoires dentaires fiables.

Selon Gartner, la GC est la technologie n° 1 pour améliorer l'expérience client, l'expérience des employés (EX) et les performances opérationnelles. Récemment, ChatGPT a souligné la nécessité d'une gestion moderne des connaissances pour tirer parti des capacités de l'IA générative afin d'automatiser l'engagement des clients.

L'eGain Knowledge Academy est conçue pour :

Créer une communauté d'experts en GC, qui peuvent tirer parti du meilleur de la technologie et des meilleures pratiques pour une création de valeur rapide

Éduquer les professionnels des affaires et de l'informatique sur le quoi, le pourquoi et le comment de la modernisation des connaissances et de l'IA pour la transformation de l'entreprise

Offrir une formation en ligne unique et ouverte sur une approche axée sur la valeur de la GC avec une certification facultative, offerte par eGain University™

Éduquer les membres sur la narration pour présenter les résultats de GC

« Le centre d'éligibilité de la NCAA utilise l'eGain Knowledge Academy pour se mettre rapidement au courant de la manière de réussir nos déploiements de connaissances », a commenté Nora Loechel, directrice associée des communications, NCAA.

« Nos clients et partenaires adorent l'eGain Knowledge Academy », a ajouté Ashu Roy, PDG d'eGain. « Cela les aide à développer et à mettre en œuvre des initiatives de modernisation des connaissances à l'ère de l'IA générative, dynamisant ainsi leur carrière. »

Renseignements complémentaires

À propos d'eGain

Contact d'eGain auprès des médias

