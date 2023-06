eGain lancia una Knowledge Academy, prima nel suo genere, per creare una comunità globale di moderni professionisti della gestione della conoscenza

French German Italian Spanish Dutch

SUNNYVALE, California, June 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN ) piattaforma di conoscenza IA leader nell’automazione del coinvolgimento dei clienti, ha annunciato in data odierna il lancio di eGain® Knowledge Academy™. Dedicata alla promozione di una comunità di professionisti della gestione della conoscenza (KM), dirigenti, professionisti, ricercatori, accademici e studenti, l’Academy si concentra sull’applicazione pragmatica di un KM integrato nell’IA per creare valore aziendale.



Natalie Davis, Knowledge Management Administrator di A-dec, produttore leader di apparecchiature affidabili per l’odontoiatria, ha dichiarato: “Pensiamo che le informazioni contenute nella Knowledge Academy di eGain siano molto preziose per continuare il nostro viaggio verso la creazione di valore con la conoscenza”.

Secondo Gartner, il KM è la tecnologia numero uno per migliorare l’esperienza dei clienti (CX), l’esperienza dei dipendenti (EX) e le prestazioni operative. Recentemente, ChatGPT ha evidenziato la necessità di una gestione moderna della conoscenza che sfrutti le capacità dell’IA generativa per automatizzare il coinvolgimento dei clienti.

La Knowledge Academy di eGain è sviluppata per:

Creare una comunità di esperti di KM, che possono sfruttare il meglio della tecnologia e le migliori pratiche per una rapida creazione di valore

Educare i professionisti del business e dell’IT sul contenuto, le motivazioni e le modalità della modernizzazione della conoscenza e dell'IA per la trasformazione aziendale

Fornire una formazione online aperta, unica nel suo genere, su un approccio al KM incentrato sul valore, con certificazione opzionale, offerta attraverso la eGain University™

Istruire i membri sul tema delle narrazioni per mostrare i risultati del KM

Nora Loechel, Associate Director of Communications di NCAA, ha dichiarato: “L'NCAA Eligibility Center utilizza la Knowledge Academy di eGain per essere rapidamente aggiornato su come applicare con successo con le nostre implementazioni di conoscenza”.

Ashu Roy, CEO di eGain, ha dichiarato: “I nostri clienti e partner amano eGain Knowledge Academy: li aiuta a sviluppare e a realizzare iniziative di modernizzazione della conoscenza nell’era dell’IA generativa, dando un forte impulso alle loro carriere”.

