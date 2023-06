eGain lanceert zijn eerste Knowledge Academy ter oprichting van een wereldwijde community van moderne kennisbeheerders

French German Italian Spanish Dutch

SUNNYVALE, Calif., June 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN ), het toonaangevende AI-kennisplatform voor de automatisering van klantbetrokkenheid, kondigde vandaag de lancering van de eGain® Knowledge Academy™ aan. De Academy richt zich op de totstandkoming van een community van in kennismanagement (KM) gespecialiseerde professionals - managers, specialisten, onderzoekers, academici en studenten - met als focus de pragmatische op AI gebaseerde toepassing van KM om zakelijke meerwaarde te creëren.



"De door de eGain Knowledge Academy geboden informatie is bijzonder waardevol in ons streven naar kennis met toegevoegde waarde", aldus Natalie Davis, Knowledge Management Administrator bij A-dec, een toonaangevende fabrikant van hoogwaardige apparatuur voor tandheelkundige toepassingen.

Kennismanagement is volgens Gartner de belangrijkste technologie voor het verbeteren van zowel de klant- als de werknemerservaring en de bedrijfsresultaten. ChatGPT benadrukte onlangs de noodzaak aan modern kennisbeheer met de door AI geboden mogelijkheden om de betrokkenheid van klanten te automatiseren.

De eGain Knowledge Academy is ontwikkeld om:

Een gemeenschap van KM-deskundigen op te richten, die het beste uit technologieën en methodes kunnen halen en zo snel een meerwaarde kan gecreëerd worden.

Managers en IT-professionals te informeren over alle aspecten van innovatieve AI-toepassingen voor zakelijke transformatie

Unieke en meer toegankelijke online training te bieden over de op waarde gebaseerde KM-aanpak, aangevuld met optionele certificering via de eGain University™.

Leden te informeren over de mogelijkheden van storytelling om de voordelen van KM aan te tonen

"Het NCAA Eligibility Center vertrouwt op de eGain Knowledge Academy om ons traject voor de implementatie van kennis snel en efficiënt te laten verlopen", aldus Nora Loechel, Associate Director of Communications, NCAA.

"Onze klanten en partners zijn erg enthousiast over de eGain Knowledge Academy", stelt Ashu Roy, CEO van eGain. "Ze krijgen zo ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van hun initiatieven op het gebied van kennismanagement in het generatieve AI-tijdperk, wat hun carrièremogelijkheden een flinke boost kan geven."

Meer informatie

Over eGain

eGain Knowledge Hub automatiseert en beheert klantbetrokkenheid op verschillende contactpunten. Met behulp van KI en analyses levert onze veilige cloudoplossing gepersonaliseerde digital-first-ervaringen, snelle bedrijfswaarde en eenvoudige innovatie. Bezoek www.eGain.com voor meer info.

eGain, het eGain-logo en alle andere eGain-productnamen en slogans zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van eGain Corp. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere bedrijfsnamen en producten die in dit persbericht worden vermeld zijn mogelijk handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende bedrijven.

Contactpersoon voor media bij eGain

Michael Messner

E-mail: press@egain.com

Telefoon: 408 636 4514