BBS:n merkintäoikeusanti käynnissä – Merkintäaika päättyy Ruotsissa 26.6. ja Suomessa 28.6.

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj, sijoittajauutinen, 22.6.2023 klo 9.00



BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:lla on parhaillaan käynnissä enintään noin 2,9 miljoonan euron suuruinen merkintäoikeusanti. Osakeannilla saatavia varoja on tarkoitus käyttää muun muassa BBS:n luuimplantin ARTEBONE® Pasten käynnissä olevan CE-merkinnän hakuprosessin loppuun saattamiseen, ARTEBONE® Pasten kaupallistamisen käynnistämiseen ja lainan lyhennysten sekä korkojen maksamiseen.



Antiosakkeiden merkintäaika päättyy Suomessa 28.6.2023 klo 16.00 Suomen aikaa (15.00 Ruotsin aikaa) ja Ruotsissa 26.6.2023 klo 16.00 Suomen aikaa (15.00 Ruotsin aikaa). Merkintäpaikkana Suomessa ovat tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat ja Ruotsissa Aqurat Fondkommission AB:n verkkosivut osoitteessa www.aqurat.se ja Aqurat Fondkommission AB:n toimipaikka osoitteessa Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm, Sweden ( info@aqurat.se , puh. +46 8-684 05 800). Sijoittajien on noudatettava tilinhoitajan ja merkintäpaikan kulloinkin antamia ohjeita.



Toissijainen merkintä

Sijoittajilla on oikeus merkitä mahdollisesti merkitsemättä jääneitä osakkeita myös ilman merkintäoikeuksia osallistumalla toissijaiseen merkintään. Sijoittajia, jotka haluavat osallistua toissijaiseen merkintään, pyydetään olemaan yhteydessä omaan tilinhoitajaansa. Mikäli ilman merkintäoikeuksia merkittyjä antiosakkeita ei allokoida merkintätoimeksiannossa mainittua määrää, saamatta jääneitä antiosakkeita vastaava maksettu merkintähinta palautetaan merkitsijälle.



Kattavat tiedot merkintäoikeusannista löytyvät yhtiön verkkosivuilta: https://bbs-artebone.fi/osakeanti-2023/ .



Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi

Puhelin: +358 40 708 0307

Sähköposti: ilkka.kangasniemi@bbs-artebone.fi



BBS lyhyesti

BBS-Bioactive Bone Substitutes on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys- ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Kehittämämme ARTEBONE® on tuotekehityksen loppumetreillä, ja haemme sille kaupallistamisen EU-alueella mahdollistavaa CE-merkintää. Olemme oululainen yritys, jolla on lääketehdasluvan omaava tehdas Reisjärvellä. Yhtiön pääkonttori on Oulussa ja yhtiö työllistää 20 henkilöä.



BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandissa.



Lisätietoa: www.bbs-artebone.fi