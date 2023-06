L’Indice de santé mentale TELUS révèle que la collaboration au travail est positivement liée à la santé mentale des employés

English French

TORONTO, 22 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Santé a publié aujourd’hui son Indice de santé mentale, révélant que les travailleurs qui collaborent avec d’autres présentent une meilleure santé mentale que ceux qui travaillent exclusivement de manière indépendante. L’Indice montre également que plus d’un gestionnaire sur quatre a vécu des conflits dans son équipe au cours de la dernière année, mais malgré cela, le score de santé mentale des travailleurs canadiens a atteint ce mois-ci un plateau correspondant aux résultats obtenus en début de pandémie.



Bien que la santé mentale des Canadiens actifs reste précaire, le score global de santé mentale est demeuré à 64,6 points pour un deuxième mois consécutif.

La collaboration favorise une meilleure santé mentale au travail

Près de deux personnes sur cinq (38 pour cent) des travailleurs interrogés doivent tout le temps collaborer avec leurs collègues; ce groupe obtient le score de santé mentale le plus élevé (66,3), soit trois points de plus que les travailleurs qui ne sont pas obligés de collaborer (63,3).

Près d’une personne sur sept (13 pour cent) des travailleurs interrogés n’a pas besoin de collaborer avec ses collègues.

Près des trois quarts (73 pour cent) des travailleurs font état d’une expérience de collaboration positive avec leurs collègues; ce groupe affiche le score de santé mentale le plus élevé (68,0), un score de près de 22 points au-dessus de celui des travailleurs qui font état d’une expérience négative (46,4) et de plus de trois points au-dessus de la moyenne nationale (64,6).



Les travailleurs déclarent ne pas se sentir aussi soutenus qu’au début de la pandémie

Un travailleur sur cinq déclare ne pas se sentir aussi soutenu par son employeur qu’au début de la pandémie en ce qui a trait à sa santé mentale.

Le score de santé mentale des travailleurs qui ne se sentent pas aussi soutenus qu’au début de la pandémie est inférieur de près de 16 points à celui des travailleurs qui se sentent soutenus et de 10 points à la moyenne nationale.

Près de quatre travailleurs sur cinq (77 pour cent) signalent que le niveau de soutien en matière de santé mentale et de bien-être n’a pas changé. Près d’un répondant sur dix (8 pour cent) signale que le niveau de soutien en matière de santé mentale et de bien-être a diminué.

Dix-huit pour cent des travailleurs ne se sont jamais sentis soutenus. Ce groupe obtient un score de santé mentale de 14 points sous la moyenne nationale.

Commentaires de Juggy Sihota, chef du Bureau de la croissance, TELUS Santé

« Ces dernières années nous ont montré à quel point il est essentiel de prendre soin de sa santé mentale, et les employeurs ont maintenant un rôle crucial à jouer en soutenant davantage leurs effectifs. Même si de nombreuses organisations ont fait des pas de géant dans l’amélioration du bien-être des employés depuis la pandémie, nos résultats indiquent qu’il y a encore du travail à accomplir. Investir dans la santé globale des employés signifie écouter les gens et être attentif à leurs besoins uniques afin de leur donner de façon appropriée un accès universel à du soutien mental, physique et financier, ce qui garantira une culture de travail saine et forte affichant une productivité élevée et contribuant à la réussite globale de l’entreprise. »

Commentaires de Paula Allen, chef mondiale, Recherche et connaissance de la clientèle, TELUS Santé

« Nos données indiquent un niveau préoccupant de conflit en milieu de travail. Grâce à notre Indice de santé mentale, nous constatons que les travailleurs sont plus sensibles au stress et davantage à cran. Les relations positives représentent un facteur essentiel qui atténue le stress. Cette réalité souligne le besoin des employeurs de favoriser une culture qui encourage les contacts et l’entraide. Nous savons que les relations entre collègues sont intimement liées au bien-être et à la productivité des employés. L’investissement dans des programmes et des services contribuera également à aider les gens à composer personnellement avec leur stress et à le gérer de façon constructive sans causer du tort à leurs relations. »

Le rapport complet de l’Indice de santé mentale pour le Canada se trouve ici . Il comprend des renseignements additionnels concernant les difficultés au travail, l’atteinte des objectifs des employés, la sécurité, et plus encore.

À propos de l’Indice de santé mentale

L’enquête de TELUS Santé a été menée au moyen d’un sondage en ligne en anglais et en français, du 1er au 8 mai 2023, auprès de 3 000 répondants au Canada. Tous les répondants résident au Canada et étaient employés au cours des six mois précédents. Les données ont été pondérées statistiquement pour assurer que la composition régionale et hommes-femmes de l’échantillon est représentative de cette population.

L’Indice de santé mentale est fondé sur un système de notation convertissant les réponses individuelles en valeur ponctuelle. Les valeurs ponctuelles les plus élevées sont associées à une meilleure santé mentale et à un risque inférieur pour la santé mentale. Les scores entre 0 et 49 correspondent à une santé mentale à risque, les scores entre 50 et 79 correspondent à une santé mentale précaire et les scores entre 80 et 100 correspondent à une santé mentale optimale.

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est un chef de file mondial offrant des services cliniques et des solutions numériques innovantes dans plus de 160 pays. Grâce à un éventail complet de soins primaires et préventifs, elle contribue à la santé physique, mentale et financière des gens ainsi qu’à leur mieux-être. En misant sur la technologie pour offrir des solutions et des services connectés en personne et virtuels, TELUS Santé facilite l’accès aux soins et révolutionne la circulation de l’information dans le secteur de la santé. Ce faisant, elle améliore la collaboration, l’efficacité et la productivité au profit des médecins, des pharmaciens, des autorités sanitaires, des fournisseurs de soins de santé paramédicaux, des assureurs, des employeurs et des gens de partout dans le monde. Elle progresse ainsi vers l’atteinte de son objectif : transformer les soins de santé et donner aux gens les moyens de prendre leur santé en main.

Formée de professionnels de la santé reconnus et passionnés partout dans le monde, notre équipe clinique fournit des soins de premier ordre axés sur la personne à des centaines de milliers d’employeurs, de professionnels et de membres de leur famille.

Pour en savoir plus, consultez https://www.telus.com/fr/health .

