Mobilité, moteur de recherche et bonne expérience client : les ingrédients d’une stratégie e-commerce réussie

La progression constante du e-commerce est désormais un fait acquis. Dans ce contexte, tous les professionnels rivalisent d’initiatives pour concevoir des sites marchands toujours plus attractifs, permettant d’augmenter leurs ventes en ligne et d’améliorer leur avantage concurrentiel.

Pour autant, force est de constater que tous les sites de vente en ligne ne justifient pas des mêmes performances. Cela s’explique par de nombreux points : offre, navigation, temps de réponse… Mais ce n’est pas tout ! Deux notions clés sont indispensables au succès d’un site e-commerce : la mobilité et les outils de search.

L’achat sur mobile : le principal levier d’accès

Toutes les études le montrent : la majorité des achats e-commerce réalisés à l’échelle mondiale sont désormais effectués depuis les mobiles. Les achats effectués depuis des PC et ordinateurs traditionnels sont, pour leur part, en net repli. Ce constat sans appel met clairement en évidence la nécessité de proposer des sites e-commerce adaptés à une navigation sur mobiles. En effet, faute de prendre en compte ce point, l’expérience de l’utilisateur sera alors catastrophique et ne l’engagera pas à passer commande.

L’impact des outils de search sur les achats effectués

Si la fluidité du parcours client et la qualité de l’offre proposée sont des incontournables pour une expérience e-commerce réussie, la notion d’accès aux produits est un élément clé à privilégier. En ce sens, intégrer un moteur de recherche dédié au e-commerce n’est pas une option mais un must have. Son accès doit être central pour permettre au client d’accéder rapidement aux produits souhaités. Bien sûr, des fonctionnalités complémentaires orientées “up selling” et “e-merchandising” pourront être ajoutées pour accroître les performances des sites et générer des ventes additionnelles. On notera aussi que l’IA va désormais compléter le dispositif de search, s’y intégrer et donner un nouvel élan aux plateformes e-commerce.

À travers ces quelques éléments, on comprend donc parfaitement qu’il est capital de faire les bons choix avant d’investir dans telle ou telle technologie pour concevoir son site e-commerce. Une chose est sûre, certains outils devront être priorisés et sélectionnés avec soin pour permettre aux clients de vivre une expérience d’achat unique. Le moteur de recherche est incontestablement l’un d’entre eux.

Par Stéphane Vendramini, fondateur de Sensefuel