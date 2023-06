Novotech est sélectionnée pour les CRO Leadership Awards 2023 qui récompensent les biotechs

German French

BOSTON, 22 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, la première biotech CRO centrée sur l'Asie-Pacifique dotée de capacités d'exécution mondiales, a été sélectionnée pour les prestigieux CRO Leadership Awards 2023 pour avoir dépassé les attentes des clients biotechs dans la catégorie « Compatibilité ».



Le prix sera officiellement remis lors de la cérémonie de remise des prix des CRO Leadership Awards 2023, le 27 juin à Boston.

Le prix international est décerné par le groupe de médias de l'industrie des biotechs Clinical Leader and Life Science Leader « afin de fournir aux lecteurs des commentaires précis et fiables de la part des clients pour les aider à choisir un partenaire CRO de bonne réputation ».

Les prix sont déterminés par les données du partenaire de recherche ISR Reports qui mène une enquête annuelle intitulée CRO Quality Benchmarking (Analyse comparative de la qualité des CRO) auprès de 46 organisations de recherche sous contrat (CRO) évaluées sur plus de 20 indicateurs de performances.

Selon les organisateurs des Awards : « Les personnes interrogées évaluent uniquement les entreprises avec lesquelles elles ont travaillé sur un projet externalisé au cours des 18 derniers mois. Ce niveau de qualification garantit que les réponses à l'enquête sont basées sur une implication réelle avec les CRO et des données expérimentales claires. »

Le Dr John Moller, PDG de Novotech, a remercié l'équipe de Clinical Leader and Life Science Leader ainsi que le partenaire de données ISR Reports.

« Nous sommes très heureux que ce prix CRO Leadership soit le résultat d'une enquête menée auprès de nos clients biotechs à l'échelle mondiale. Nous sommes ravis des retours positifs de l'enquête CRO Quality Benchmarking », a-t-il déclaré.

Il a félicité l'équipe Novotech aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique pour la réponse exceptionnelle des clients à l'enquête CRO Quality Benchmarking.

Le Dr Moller a déclaré qu'il était particulièrement important d'être reconnu dans la catégorie Compatibilité des CRO Leadership Awards.

« Cela correspond à notre modèle de partenariat avec les clients biotechs. Grâce à nos offres de services étendues aux États-Unis et en Europe, à notre expertise en matière de conseil en développement de médicaments et à notre modèle d'exploitation allégé, nous sommes un partenaire de développement clinique éprouvé pour les biotechs, de la phase préclinique à l'enregistrement. »

Novotech propose aux biotechs une suite unique et inégalée de services CRO de phase précoce à tardive à travers l'Europe et les États-Unis, avec une base en Asie-Pacifique, où la société s'est forgée la réputation de fournir des essais cliniques accélérés de haute qualité.

À propos de Novotech Novotech-CRO.com

Novotech est la principale CRO en biotechnologie centrée sur l'Asie-Pacifique avec des capacités d'exécution mondiales. Novotech est une CRO clinique équipée de laboratoires, d'installations de phase I, de services de consulting sur le développement de médicaments et d'une expertise réglementaire de la FDA. Elle a acquis de l'expérience dans plus de 5 000 projets cliniques, notamment des essais cliniques de la Phase I à la Phase IV et des études de bioéquivalence. Novotech est positionnée pour servir les clients biotechnologiques qui mènent des essais cliniques en Asie-Pacifique, aux États-Unis et en Europe. Novotech compte plus de 3 000 employés dans le monde et 34 bureaux à travers les États-Unis, l'Europe et la région Asie-Pacifique.