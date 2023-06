English Finnish

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 22.6.2023 KLO 13.30

Muutos Enento Groupin johtoryhmässä

Enento Groupin Chief Marketing & Customer Officer ja yhtiön johtoryhmän jäsen Victoria Preger jättää tehtävänsä syyskuun 2023 loppuun mennessä siirtyäkseen uuteen tehtävään Enenton ulkopuolelle. Preger tuli Enenton palvelukseen vuonna 2015 ja on toiminut useissa vaativissa johtotehtävissä vuosien varrella ja myötävaikuttanut Enenton kehitykseen pohjoismaiseksi data- ja analytiikkayritykseksi.

”Haluan esittää vilpittömät kiitokseni Victorialle hänen merkittävästä panoksestaan Enento Groupin kehityksessä kuluneiden 8 vuoden aikana. Hän on yksi niistä harvoista henkilöistä, joita arvostetaan laajalti työstään, ponnisteluistaan ja, mikä tärkeintä, luonteestaan. Victorialla on ollut keskeinen rooli useissa merkittävissä hankkeissa vuosien varrella, mukaan lukien UC:n ja Asiakastiedon yhdistyminen, uuden brändialustamme perustaminen, kestävän kehityksen strategiamme luominen sekä pohjoismaisten arvojemme toteuttaminen. Tämä on ollut monivaiheinen matka, ja häntä tullaan kaipaamaan. Samalla olen iloinen, että hän on löytänyt seuraavan intohimonsa kohteen, ja toivon hänelle kaikkea hyvää uusissa haasteissa”, sanoo Jeanette Jäger, Enento Groupin toimitusjohtaja.

”Siitä lähtien kun aloitin yrityksessä elokuussa 2015, kokemukseni on ollut täynnä merkittävää kasvua, yhteistyötä ja horjumatonta omistautumista. Yhdessä olemme onnistuneesti nostaneet Enenton johtavaksi pohjoismaiseksi toimijaksi. Olen syvästi kiitollinen mahdollisuudesta työskennellä poikkeuksellisen lahjakkaiden kollegoiden kanssa”, Victoria Preger sanoo.

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 421 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 167,5 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.