全球海鲜贸易节：揭示中国水产预制菜在海外市场的新商机

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean





中国广州, June 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球海鲜贸易节将由 Wuhan Shihedao Network Technology Co., Ltd. （武汉食和岛网络科技有限公司）于 2023 年 6 月 28 日至 30 日举办，展会同期举行“良之隆 2023 第三届中国粤菜食材电商节”。

展会面积规模高达 40,000 m2，展出超过 800 家优秀的参展商，预计将吸引超过 50,000 名业内人士。全球海鲜贸易节将展出各种渔水产品，包括海鲜活品、干货、预制菜、原料加工，还将涉及餐饮包装设备、冷冻设备等等。此外，该活动将汇集来自泰国、厄瓜多尔、美国、澳大利亚、法国等国家地区的国际企业和供应商，展示世界各地的特色海产品。

根据全球预制菜市场统计，2022 年该行业价值 1486.7 亿美元，预计到 2030 年将达到 2147.1 亿美元。随着全球贸易逐渐恢复，预制菜需求将继续增长。展会将设立专门展馆，向参展商展示热门预制菜，并提供有关全球预制菜市场的宝贵意见。

除了海鲜展，全球海鲜贸易节还将举办 20 多场精彩活动，包括美食品鉴、品类推介和烹饪比赛。其中包括盛大的火锅美食盛宴开幕典礼和中国艺术冷菜海鲜姿造：艺术冷菜比赛。值得注意的是，展会将举办一系列行业高峰论坛，包括大湾区预制菜（南沙）出口基地-首届预制菜出口论坛、第 18 届罗非鱼产业发展论坛、水产食材原料可持续发展技术论坛以及 2023 年深远海养殖海产市场峰会。这些论坛将促进对海鲜和水产预制菜行业的讨论和发展。

全球海鲜贸易节诚挚邀请访客和贸易商参加、探索该活动。活动将于 6 月 28 日至 30 日在广州中国进出口商品交易会展馆 D 区举行。

媒体联系方式：

Ms. Rachel CHEN

手机：+86-136 3232 6056

电子邮件：

rachelchen@chinascj.com

service@globalseafoodex.com

网站: www.globalseafoodex.com

该公告附带的照片可在 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0a138bdc-f09a-4c2a-a844-5f245ad57060 上获取