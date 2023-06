Un estudio identifica las ocho rutas verdes con mayor potencial hacia y desde España

COPENHAGUE, Dinamarca, June 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un nuevo estudio del Foro Marítimo Mundial destaca que España está bien posicionada para convertirse en pionera en la descarbonización del transporte marítimo mediante el desarrollo de rutas marítimas verdes desde los puertos a Europa y fuera de ella.



Los corredores marítimos verdes, rutas específicas entre los principales centros portuarios donde la viabilidad del transporte marítimo con cero emisiones se ve catalizada por una combinación de acciones públicas y privadas, son esenciales para la carrera del transporte marítimo de cero emisiones. El estudio «Corredores marítimos verdes hacia y desde España: evaluando las oportunidades basadas en rutas», realizado por el Foro Marítimo Mundial, pretende situar a España en el mapa de los corredores de transporte marítimo verdes identificando rutas internacionales con alto potencial y facilitando el diálogo con las partes interesadas.

En conjunto, el estudio destacaba las ocho rutas marítimas verdes más prometedoras hacia y desde España. Basándose en la escala del comercio, la demanda de energía, los segmentos comerciales dominantes y el entorno político, el análisis mostró que el Reino Unido, Italia y Estados Unidos son los países socios más prometedores para España para el desarrollo de corredores verdes, seguidos de Turquía, Marruecos y China.

Las conclusiones indican que existen varias oportunidades en aguas profundas en el segmento de contenedores, como el comercio de contenedores entre China y los puertos de Barcelona y Valencia, y entre los puertos de la costa este de EE. UU. y Valencia y Algeciras. También se han identificado oportunidades de corta distancia dentro de Europa, como el tráfico de contenedores entre los puertos de Bilbao y Liverpool, el tráfico de contenedores entre Valencia y Turquía, y el tráfico de carga general entre Valencia e Italia. Finalmente, se identificaron dos rutas de cruceros con mayor potencial, el crucero por el Mediterráneo con Barcelona como puerto base y la ruta de cruceros España-Reino Unido por el Atlántico.

Se deben implementar varios componentes básicos para establecer un corredor verde, incluida una vía de combustible viable, la demanda de los clientes de envíos ecológicos, políticas y regulaciones favorables, y la colaboración entre cadenas de valor. Los hallazgos del estudio demuestran altos niveles de interés y diversos grados de actividad en torno a los combustibles de cero emisiones entre los puertos españoles, así como condiciones favorables para el abastecimiento potencial de combustibles de cero emisiones a base de hidrógeno en los principales puertos del país. Por lo que respecta a la industria, la demanda potencial de carga descarbonizada y la presencia de empresas sólidas en toda la cadena de valor del transporte marítimo internacional fortalecen aún más el caso para promover los corredores verdes hacia y desde España.

Dentro del transporte marítimo, los resultados apuntan a oportunidades en los segmentos de contenedores, carga rodada y cruceros. Se recomienda centrarse en las rutas con propietarios de carga de los sectores de alimentación y bebidas, fabricación de automóviles y textil, debido a los grandes volúmenes, el comercio de alto valor y los flujos comerciales equilibrados dentro de estos sectores. Desde el punto de vista político, España cuenta con un sólido marco normativo que constituye una buena plataforma para la acción política en materia de combustibles para el transporte marítimo de cero emisiones.

Siempre que las partes activas en las rutas estén interesadas en aprovechar las oportunidades identificadas, el siguiente paso podría ser realizar estudios de viabilidad específicos del corredor que hagan hincapié en las necesidades y condiciones de infraestructura, políticas y financieras para asegurar el suministro local de combustible desde dentro de España. De cara al futuro, los responsables políticos pertinentes, como el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, deberían participar en el proceso de elaboración de los planes de implantación de los corredores, ya que las medidas políticas nacionales, bilaterales y regionales serán clave para el éxito de los corredores.

El estudio se basa en los resultados del informe preliminar realizado por el Foro Marítimo Mundial y la Comisión de Transiciones Energéticas, en colaboración con la Embajada británica en Madrid. Para identificar las rutas marítimas verdes con mayor potencial, el Foro Marítimo Mundial, con el apoyo de la Embajada británica en Madrid, organizó talleres y realizó encuestas para recabar opinión de las partes interesadas y los líderes del sector españoles. El proceso de priorización de rutas se basó en la evaluación de su impacto relativo y su viabilidad. La lógica subyacente a la evaluación era que la descarbonización de una ruta debía contribuir considerablemente a la descarbonización general del transporte marítimo mundial y, al mismo tiempo, ser relativamente factible desde el punto de vista de la aplicación y dentro de un plazo razonable.

El Reino Unido está firmemente comprometido con la descarbonización del sector marítimo, y un ejemplo de ello es la creación de UKShore , la primera oficina dedicada en exclusiva a hacer que el sector marítimo sea más ecológico, al ser pionera en la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías.

«La identificación de estas rutas verdes ofrece oportunidades para estimular el crecimiento de nuevas cadenas de valor en España y el Reino Unido, incluidas nuevas tecnologías y servicios de transporte marítimo de cero emisiones. La publicación de este estudio es un primer paso al que seguirá que instituciones públicas y privadas trabajen de forma conjunta para desarrollar dichas rutas», señala Francisco Álvarez, agregado de Políticas Públicas de la Embajada británica.

«Estudios como este demuestran que el sector está dando pasos concretos hacia la plena descarbonización del transporte marítimo. Mientras trabajábamos en este estudio, constatamos un entusiasmo impresionante y un gran entendimiento del potencial de los corredores verdes en todas las partes interesadas españolas. Se trata de un rápido avance desde hace poco más de un año, cuando se publicó nuestro anterior informe, Corredores verdes: la oportunidad española », señala Jesse Fahnestock, director de Proyectos del Foro Marítimo Mundial.

«El desarrollo de rutas de transporte marítimo verdes y digitales es una prioridad para el Puerto de Bilbao, y se ajusta a la creciente cartera de iniciativas de sostenibilidad del puerto. La descarbonización de rutas como las que figuran en el informe tendrá un gran impacto debido al volumen de carga y pasajeros que transportan y al enorme potencial que existe para pasar de la carretera al mar. Por estos motivos, creemos en la viabilidad de descarbonizar estas rutas marítimas», afirma Andima Ormaetxe, directora de Operaciones, Comercio y Logística de la Autoridad Portuaria de Bilbao.

Acceda al informe completo aquí .

El Foro Marítimo Mundial es una organización internacional sin ánimo de lucro comprometida con definir el futuro del comercio marítimo mundial para aumentar el desarrollo económico sostenible a largo plazo y el bienestar humano.

La Embajada británica en Madrid mantiene y desarrolla las relaciones entre el Reino Unido y España. Más información en gov.uk

El Puerto de Bilbao se encarga de impulsar el crecimiento económico, a la vez que promueve un futuro más verde. Situado en el dinámico arco Atlántico, el Puerto de Bilbao se erige orgulloso como puerto principal, punta de lanza del desarrollo sostenible y de los servicios intermodales. Gracias a su ubicación estratégica, el puerto sirve de puerta vital para el comercio internacional, conectando Europa con América y más allá.

