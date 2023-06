English French Dutch

Ageas publiceert zijn vergelijkende cijfers volgens IFRS 17/9 voor 2022, die de sterke prestatie van vorig jaar bevestigen

Ageas heeft vandaag zijn vergelijkende cijfers volgens IFRS 17/9 voor het volledige jaar, alsook voor het eerste halfjaar van 2022 gepubliceerd. IFRS17 en IFRS9 zijn de nieuwe boekhoudnormen voor verzekeringscontracten en beleggingen die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2023. Om toekomstige vergelijkbaarheid te vergemakkelijken, zijn de financiële cijfers van 2022 herwerkt.

Onder de vorige boekhoudnormen rapporteerde Ageas een nettoresultaat van EUR 1.011 miljoen. Het vergelijkende nettoresultaat over het jaar 2022 volgens de nieuwe boekhoudnormen bedraagt EUR 1.097 miljoen. Voor het volledige jaar 2022 bedroeg het netto operationeel resultaat, dat een beter beeld zal geven van de operationele prestaties van Ageas, EUR 1.279 miljoen, een bevestiging van de sterke prestaties in 2022.

IFRS17 introduceert een nieuwe balanspost, de Contractuele Dienstenmarge (CDM), de contante waarde van toekomstige winst op de bestaande business. Eind 2022 bedroeg deze Contractuele Dienstenmarge voor de Groep EUR 9,8 miljard. Samen met een Eigen Vermogen van EUR 7 miljard leidt dit tot een totaal Uitgebreid Eigen Vermogen (Comprehensive Equity) van EUR 15,8 miljard.

De presentatie over de vergelijkende cijfers kan samen met een gedetailleerde Excel-spreadsheet en een video met toelichting van Wim Guilliams, CFO van Ageas, worden geraadpleegd op de website van Ageas.

De toepassing van de nieuwe normen voor financiële verslaggeving IFRS 17/9 verandert niets aan de onderliggende economische aspecten van de activiteiten van Ageas, maar verbetert wel de consistentie van de boekhoudkundige resultaten van verzekeringsondernemingen die in verschillende landen actief zijn, inclusief de verslaggeving voor de niet-geconsolideerde deelnemingen.

