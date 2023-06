French English

CBI : Résultats consolidés préliminaires de l’exercice 2022-2023

Croissance de +24% du chiffre d’affaires consolidé préliminaire à 5,3 M€ , et de + 43 % d u résultat opérationnel courant consolidé préliminaire à 2 , 8 M€

Avancement d’AlphaVerse en ligne avec les attentes et expansion constante du nombre de partenaires et d’univers

2023-2024 : Poursuite de la croissance et ouverture de nombreux univers associés à AlphaVerse





Frédéric Chesnais, Président-Directeur Général et principal actionnaire de CBI, a déclaré : « Pour ce deuxième exercice depuis sa création, CBI a poursuivi sa stratégie pour tirer parti du potentiel de la blockchain. Nous avons en particulier continué le développement d’AlphaVerse, un univers virtuel qui connecte des univers développés en propre ou en partenariat avec des marques et acteurs de la blockchain de premier plan. Notre approche ouverte, qui privilégie le free-to-play et les options de paiement en cartes bancaires ou en jetons, est à même de fédérer un grand nombreux d’utilisateurs et d’accompagner leur transition vers le Web3. Sur ces bases, CBI a pour objectif de réaliser une croissance de son chiffre d’affaires 2023-2024, portée par le lancement d’univers et de NFTs associés à AlphaVerse ».

Chiffres clés : Croissance de +24% du chiffre d’affaires consolidé préliminaire à 5,3 M€, et de +43% du résultat opérationnel courant consolidé préliminaire à 2,8 M€

Les résultats consolidés, en cours d’audit, ont été examinés par le Conseil d’administration le 21 juin 2023. Les procédures d’audit sont en cours de finalisation et les rapports des Commissaires aux comptes seront publiés après vérification des notes annexes aux états financiers et des informations figurant dans le rapport financier annuel. Les résultats et l’ensemble des chiffres présentés pour l’exercice clos le 31 mars 2023 sont donc préliminaires.

Le chiffre d'affaires consolidé préliminaire de 5,3 M€ est en croissance de 23,9%. Les revenus sont principalement issus des accords de licences et de premières ventes de NFT reflétant l’avancement des différents univers.

CBI maintient une structure de coûts souple et capitalise la R&D consacrée au moteur de développement d’AlphaVerse, le cœur de la technologie de son métaverse, et aux univers associés. Tenant compte d’un autre produit opérationnel de 0,9 M€ lié à l’ajustement de la valeur d’un montant payable en actions, CBI dégage un résultat opérationnel courant consolidé préliminaire en croissance de 42,9%, à 2,8 M€, soit 52,4% du chiffre d’affaires.

IFRS, en milliers d'euros et en % du CA 31 mars 2023

(12 mois) 31 mars 2022

(12 mois) Variation CHIFFRE D'AFFAIRES 5 304,8 100,0% 4 280,7 100,0% +23,9% MARGE BRUTE 5 300,3 99,9% 3 793,6 88,6% + 39,7% RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 2 777,3 52,4% 1 943,0 45,4% +42,9%

Compte tenu de l’évolution du cours des cryptomonnaies en particulier sur la première moitié de l’exercice 2022-2023, une provision a été constatée à hauteur de (1,3) M€ pour ajuster la valorisation nette du portefeuille de cryptomonnaies qui s’établit ainsi à 2,4 M€ à fin mars 2023. Le résultat opérationnel consolidé préliminaire s’élève ainsi à 1,5 M€, soit 28,2% du chiffre d’affaires.

Après prise en compte des coûts financiers, principalement intérêts et charges IFRS16 liées au retraitement des loyers, et en l’absence d’impôt sur les sociétés sur la période, le résultat net consolidé préliminaire (part du Groupe) ressort à 1,3 M€, soit 24,0% du chiffre d’affaires.

Principales réalisations de l’exercice 2022-2023

L’exercice 2022-2023 a permis de poser les premières bases de développement et le démarrage de l’activité. L’année écoulée a été marquée par les opérations suivantes :

Changement de compartiment de cotation : Le 3 août 2022, CBI a annoncé son transfert effectif du groupe de cotation E1 (placement privé) au groupe de cotation E2 (offre au public) sur le marché Euronext Growth Paris.

Chain Games : CBI a conclu le 26 juillet 2022 un accord de partenariat avec Chain Games, éditeur de jeux Skill-Based and Play-to-Earn, pour la création d’espaces dédiés à ces jeux et le développement de contenu dans l’AlphaVerse, avec une redevance de licence de 2 millions de dollars US au profit de CBI.

: CBI a conclu le 26 juillet 2022 un accord de partenariat avec Chain Games, éditeur de jeux Skill-Based and Play-to-Earn, pour la création d’espaces dédiés à ces jeux et le développement de contenu dans l’AlphaVerse, avec une redevance de licence de 2 millions de dollars US au profit de CBI. Ouverture d’AlphaVerse : Le 21 septembre 2022, CBI a ouvert la partie centrale (le Hub) de son métaverse AlphaVerse en phase de test pour les premiers joueurs issus de sa communauté.

: Le 21 septembre 2022, CBI a ouvert la partie centrale (le Hub) de son métaverse AlphaVerse en phase de test pour les premiers joueurs issus de sa communauté. Développement de « Football at AlphaVerse », univers dédié au f ootball : CBI souhaite accélérer la croissance d’AlphaVerse, en particulier dans l’univers des mondes digitaux dédiés au football qu’elle développe pour le compte de clubs de premier plan.

CBI souhaite accélérer la croissance d’AlphaVerse, en particulier dans l’univers des mondes digitaux dédiés au football qu’elle développe pour le compte de clubs de premier plan. Horyou AlphaVerse fera don de 2% de son chiffre d'affaires brut et s'associe au programme « 1% for the Planet » . 1% du chiffre d’affaires sera alloué au programme « 1% for the Planet » et 1% supplémentaire sera reversé à des programmes et des causes caritatives faisant partie du métaverse Horyou AlphaVerse.

1% du chiffre d’affaires sera alloué au programme « 1% for the Planet » et 1% supplémentaire sera reversé à des programmes et des causes caritatives faisant partie du métaverse Horyou AlphaVerse. CBI conseille le projet de Cornucopias, un jeu multi-joueurs sur la blockchain . Cornucopias est un projet innovant qui s’articule autour d’un jeu de rôle en ligne massivement multi-joueurs, et regroupe de nombreux atouts spécifiques à la blockchain : le jeu, l’apprentissage, la création et le partage. CBI a droit à 0,5% des tokens COPI émis par Cornucopias et est propriétaire de 1,0% du capital de Cornucopias Technology PTE. Ltd, la société créée pour développer le métaverse Cornucopias.

Cornucopias est un projet innovant qui s’articule autour d’un jeu de rôle en ligne massivement multi-joueurs, et regroupe de nombreux atouts spécifiques à la blockchain : le jeu, l’apprentissage, la création et le partage. CBI a droit à 0,5% des tokens COPI émis par Cornucopias et est propriétaire de 1,0% du capital de Cornucopias Technology PTE. Ltd, la société créée pour développer le métaverse Cornucopias. CBI a publi é son w hite p aper et sa roadmap pour son univers numérique AlphaVerse. Le whitepaper détaille la technologie et la vision d'AlphaVerse. Il comprend également une roadmap décrivant les étapes clés et les partenariats pour le développement et la croissance de l'écosystème AlphaVerse.

Le whitepaper détaille la technologie et la vision d'AlphaVerse. Il comprend également une roadmap décrivant les étapes clés et les partenariats pour le développement et la croissance de l'écosystème AlphaVerse. Augmentation de capital de 4 891 749,60 euros par émission d’ABSA avec maintien du DPS : en février 2023, CBI a procédé à une augmentation de capital par émission d’ABSA afin d’accélérer son développement dans l’univers du football. Les BSA permettent de souscrire à des actions nouvelles CBI au cours de 1,40 euro au plus tard le 31 mars 2024.

: en février 2023, CBI a procédé à une augmentation de capital par émission d’ABSA afin d’accélérer son développement dans l’univers du football. Les BSA permettent de souscrire à des actions nouvelles CBI au cours de 1,40 euro au plus tard le 31 mars 2024. Conflit entre l’Ukraine et la Russie : Crypto Blockchain Industries (CBI) n’est pas exposé à la situation en Russie et en Ukraine. CBI n’a aucun fournisseur, client, employé, affilié ou lien financier avec la Russie et l’Ukraine.





Perspectives de l’exercice 2023-2024

Pour l'exercice 2023-2024, CBI continue de développer AlphaVerse, avec pour ambition de devenir l'un des principaux acteurs de l’univers des métaverses au niveau mondial.

Porté par le lancement d’AlphaVerse et des premiers univers associés notamment Football at AlphaVerse, MetaCoaster (jeu de parcs d’attractions), Chi Modu (artiste photographe du monde du hip-hop), Horyou (fondation dédiée à la préservation de la planète), Art Tech (art digital) ou Rave Age (musique électronique), CBI entend réaliser une croissance significative de son chiffre d’affaires.

Agenda financier :

31 juillet 2023 : Publication des comptes sociaux et consolidés 2023 définitifs

29 septembre 2023 (8h00) : Assemblée générale des actionnaires

Comptes consolidés préliminaires de l’exercice 2022-2023

Les comptes consolidés préliminaires au 31 mars 2023 sont établis conformément aux principes comptables et normes IFRS.

Ils intègrent notamment les activités des sociétés d’exploitation Crypto Blockchain Industries, SA, OP Productions, LLC et Free Reign East, LLC du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ PRÉLIMINAIRE

IFRS, en milliers d'euros et en % du CA 31 mars 2023 31 mars 2022 Variation Chiffre d'affaires 5 304,8 100,0% 4 280,7 100,0% 23,9% Coût des produits vendus (4,5) -0,1% (487,1) -11,4% -99,1% MARGE BRUTE 5 300,3 99,9% 3 793,6 88,6% 39,7% Frais de recherche et de développement (566,1) -10,7% (538,5) -12,6% 5,1% Frais de marketing et de vente (1 545,3) -29,1% (562,5) -13,1% 174,7% Frais généraux et administratifs (1 335,0) -25,2% (749,6) -17,5% 78,1% Autres produits (charges) d'exploitation 923,4 17,4% - - - RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 2 777,3 52,4% 1 943,0 45,4% 42,9% Autres produits (charges) (1 281,5) -24,2% - - - RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 1 495,8 28,2% 1 943,0 45,4% -23,0% Coût de l’endettement (150,0) -2,8% (62,2) -1,4% 141,2% Autres produits (charges) financiers (58,8) -1,1% 2 044,7 47,7% -102,9% Impôts sur les bénéfices - - - - - RÉSULTAT NET 1 287,0 24,3% 3 925,5 91,7% -67,2% Intérêts minoritaires (15,5) -0,3% (118,5) -2,8% -86,9% RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 1 271,5 24,0% 3 807,0 88,9% -66,6%

Chiffre d'affaires consolidé préliminaire

Au 31 mars 2023, CBI réalise un chiffre d'affaires consolidé préliminaire de 5 304,8 K€, provenant principalement de ventes de NFT et de licences ainsi que des jeux en ligne gérés par les filiales OP Productions et Free Reign East. NCX n'est pas consolidée.

Résultats consolidés préliminaires

La marge brute consolidée préliminaire s'établit à 99,9% du chiffre d'affaires pour la période.

Les frais de recherche et développement consolidés préliminaires comprennent l’exploitation et le développement des jeux vidéo et du métaverse. Leur évolution dépend du niveau des nouvelles fonctionnalités développées. Les jeux vidéo classiques sont entièrement amortis, et il n'y a pas de dépréciation supplémentaire. Concernant le métaverse, la valeur des droits de propriété intellectuelle est inscrite à l'actif du bilan et n’a pas donné lieu à amortissement au 31 mars 2023, cet amortissement débutant à l’ouverture du métaverse, soit sur l’exercice 2023-2024.

Les frais de marketing et de vente consolidés préliminaires comprennent la publicité, principalement au travers du lancement de campagnes en ligne.

Les frais généraux et administratifs consolidés préliminaires pour la période reflètent essentiellement les frais de management, ainsi que les frais généraux liés à la cotation des actions de la société sur le marché Euronext Growth Paris.

Pour la période, le résultat opérationnel courant consolidé préliminaire atteint 2 777,3 K€, contre 1 943,0 K€ pour la même période de l'exercice précédent, soit une augmentation de 42,9%.

Le résultat opérationnel consolidé préliminaire est de 1 495,8 K€ contre 1 943,0 K€ pour la même période de l'exercice précédent. Ceci représente une diminution de 23,0%, qui s’explique par une dépréciation temporaire des jetons pour refléter leurs valeurs de marché.

Les charges financières consolidées préliminaires reflètent les intérêts sur le prêt Ker Ventures et les retraitements IFRS16 sur les loyers. Les produits financiers consolidés préliminaires reflètent essentiellement les plus-values réalisées par le prestataire de services d’investissement TSAF dans le cadre du contrat de liquidité de l’action CBI. L’exercice 2021-2022 avait été marqué par des plus-values importantes et non récurrentes.

Les intérêts minoritaires consolidés préliminaires représentent le montant attribuable aux propriétaires de 23% d'OP Productions, LLC et de Free Reign East, LLC et s'établissent à 15,5 K€ pour la période.

Il n’y a pas d’impôt sur les sociétés payable pour la période.

Le résultat net consolidé préliminaire (Part du Groupe) pour la période s'élève à 1 271,5 K€, contre 3 807,0 K€ pour la même période de l'exercice précédent.

BILAN CONSOLIDÉ PRÉLIMINAIRE

ACTIF (en milliers d'euros) 31 mars 2023 31 mars 2022 Actifs incorporels 13 164,9 6 912,9 Actifs corporels 15,1 11,8 Retraitements contrats de location (IFRS 16) 1 973,1 2 236,2 Actifs financiers 9 107,5 12 246,6 ACTIF À LONG TERME 24 260,8 21 407,5 Inventaire de cryptodevises et NFTs 2 407,0 2 828,5 Comptes clients 935,7 440,4 Liquidités 752,6 2 647,2 ACTIF À COURT TERME 4 095,3 5 916,1 TOTAL DE L'ACTIF 28 356,1 27 323,6





CAPITAUX PROPRES ET PASSIF (en milliers d'euros) 31 mars 2023 31 mars 2022 Capital social, primes et réserves consolidées 20 220,1 13 812,0 Bénéfice (perte) net Part du Groupe 1 271,5 3 807,0 CAPITAUX PROPRES 21 491,6 17 619,0 Intérêts minoritaires 211,4 206,6 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 21 703,0 17 825,6 Prêt d’actionnaires 2 331,5 4 573,4 Passif financier à long terme (IFRS16) 1 771,9 2 015,6 PASSIF À LONG TERME 4 103,4 6 589,0 Comptes fournisseurs 2 285,6 2 559,2 Autres dettes 263,9 349,8 PASSIF À COURT TERME 2 549,6 2 909,0 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 28 356,1 27 323,6

Actifs incorporels consolidés préliminaires

Les montants investis dans le développement des jeux et du métaverse sont capitalisés puis amortis à compter de leur mise en service. Ainsi, concernant le métaverse, la valeur des droits de propriété intellectuelle est inscrite à l'actif du bilan et n’a pas donné lieu à amortissement au 31 mars 2023. Cet amortissement débutera à l’ouverture du métaverse, prévue sur l’exercice 2023-2024.

Actifs financiers consolidés préliminaires

Lorsqu'il est coté, le portefeuille d'actions et d'instruments financiers est évalué sur la base d'un cours moyen pondéré en fonction du volume calculé sur 6 mois (V-WAP). Les méthodes classiques de valorisation sont appliquées pour les titres non cotés.

Stock de jetons et NFTs consolidé préliminaire

Le stock de jetons est initialement comptabilisé sur la base du prix d’acquisition. A la date de clôture de l’exercice comptable, chaque cryptomonnaie est ensuite valorisée sur la base du cours de clôture afin de tenir compte de la valeur de chaque cryptomonnaie et du portefeuille global. Si le prix de revient d’une cryptomonnaie est supérieur à sa valeur de marché, une dépréciation est comptabilisée dans le compte de résultat. La dépréciation des tokens ATRI a été incluse dans le prix global de rachat du warrant intervenu en 2022.





Capitaux propres consolidés préliminaires

Les capitaux propres consolidés préliminaires, part du Groupe, s'élèvent à 21 056,5 K€ au 31 mars 2023.

La variation des capitaux propres correspond au résultat de CBI sur la période, ainsi qu’aux variations de change au cours de l’exercice écoulé. La variation des capitaux propres consolidés préliminaires s’analyse comme suit :

Fonds propres Part du Groupe 31 mars 2022 (milliers d’euros) 17 619,0 Résultat net de la période, part du Groupe 1 271,5 Remboursement d’un prêt en actions 2 500,0 Augmentation de capital 4 892,0 Imputation des frais en prime d’émission (446,3) Retraitement IAS 32 / Actions auto-contrôle (4 092,0) Ajustement provision jetons ATRI (696,5) Variations des écarts de change 8,9 Fonds propres Part du Groupe 31 mars 2023 (milliers d’euros) 21 056,5

Trésorerie nette / Passif financier consolidés préliminaires

Au 31 mars 2023, le Groupe dispose de 752,6 K€ de disponibilités.

La norme IFRS 16 (retraitement des contrats de location) a été appliquée et a donné lieu à la constatation d’actifs à hauteur de 1 973,1 K€ et d’une dette de 2 015,5 K€ (dont 1 771,9 K€ à long terme et le solde à court terme).

Nombre d’actions en circulation

Au 31 mars 2023, il y a 250 704 483 actions en circulation.

A ceci s’ajoutent 6 114 687 bons de souscription d’actions (BSA), 3 BSA permettant d’acheter 1 action nouvelle CBI au prix de 1,40 euro au plus tard le 31 mars 2024. Ainsi, en cas d’exercice de l’intégralité de ces BSA, 2 038 229 actions nouvelles pourraient être créées. Le nombre d’actions CBI susceptibles d’être en circulation est ainsi de 252 742 712.

Le tableau ci-dessous présente la répartition de ces actions au 31 mars 2023.





* en cas d'exercice de la totalité des 6 114 687 BSA en circulation, 3 BSA donnant le droit au détenteur d'acheter 1 action nouvelle CBI à un prix d'achat unitaire de 1,40 euro jusqu'au 31 mars 2024

Avertissement La concrétisation des projets, ainsi que leur budget opérationnel et leur plan de financement, restent fondamentalement soumis à des incertitudes, et la non-réalisation des hypothèses sous-jacentes peut avoir une incidence significative sur la valeur des actifs et des passifs.

À propos de CBI

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») est une société française qui développe, opère et investit dans des jeux vidéo, applications professionnelles et projets sélectifs liés à la blockchain, aux Non-Fungible Tokens (« NFTs ») et aux cryptodevises. Fondée par Frédéric Chesnais, entrepreneur reconnu de l’industrie du jeu vidéo et pionnier de la blockchain, CBI a l’ambition de développer et de valoriser un portefeuille d’activités blockchain couvrant différents secteurs (jeux vidéo, finance, logistique…) pour tirer parti de cette technologie, par une exploitation directe ou en partenariat. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et développe actuellement un monde virtuel (métaverse) AlphaVerse, basé sur la technologie blockchain. Les actions CBI sont cotées sur le groupe de cotation E2 (offre au public) sur le marché Euronext Growth. Plus d’information sur www.cbicorp.io.

Contacts

CBI

Frédéric CHESNAIS

PDG

fredchesnais@cbicorp.io

www.cbicorp.io Listing Sponsor

Atout Capital

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com Communication financière

Calyptus

Darius Dinu

+33 1 53 65 68 68

cbi@calyptus.net

Pièce jointe