Norsk Hydro: Hydro øker prisen i tilbudsprosessen for Alumetal til PLN 82,00 per aksje

Hydro øker tilbudsprisen igjen i den pågående tilbudsprosessen for 100 prosent av aksjene i det polske selskapet Alumetal til PLN 82,00 per aksje. Den økte prisen vil være gjeldende til utløpet av tegningsperioden 30. juni 2023. Over 80 prosent av aksjene i Alumetal er allerede tegnet i Hydros tilbud.

I henhold til tilbudsreglene vil alle aksjonærer som tegner seg i den pågående tilbudsprosessen motta den økte prisen på PLN 82,00 per aksje, herunder de aksjonærene som har tegnet seg forut for prisøkningen (med unntak for ca 32,7 prosent av aksjene eid av IPO30 UNIPESSOAL LDA som vil erverves av Hydro under en separat avtale til PLN 78,69 per aksje).

Over 80 prosent av selskapets aksjer er allerede tegnet, som innebærer at så snart transaksjonen er gjennomført vil Hydro ha tilstrekkelig flertall til å ta alle strategiske avgjørelser knyttet til Alumetal, herunder å endre selskapets vedtekter. Dette bringer også Hydro nærmere intensjonen om å ta Alumetal av Warszawa-børsen.

Tegninger for salg av aksjer i tilbudsprosessen vil aksepteres frem til 30. juni 2023.

Hydros oppkjøp av Alumetal ble godkjent av Europakommisjonen uten forbehold tidlig i mai, og det er dermed ingen regulatoriske forbehold som hindrer gjennomføring av transaksjonen.

I midten av mai ble et annet viktig forbehold oppfylt, da over 50 prosent av eksisterende Alumetal aksjonærer hadde tegnet seg til tilbudet.





