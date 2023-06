Développer des liens plus solides : L’Institut canadien des actuaires publie son rapport annuel

English French

OTTAWA, 22 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut canadien des actuaires (ICA) a publié son rapport annuel 2022-2023, Développer des liens plus solides. Le rapport fait état des réalisations et des jalons ayant caractérisé cette année marquée par les transformations à l’ICA.



« Au moment de faire le bilan d’une autre année fructueuse à l’ICA, nous célébrons le lancement de notre nouvelle marque plus actuelle qui représente mieux la diversité et les esprits novateurs de nos membres, ainsi que la formidable mobilisation de notre communauté actuarielle dans le cadre d’activités de bénévolat, d’événements de perfectionnement professionnel et de webémissions », a déclaré la présidente de l’ICA, Hélène Pouliot, FICA. « Nous envisageons avec enthousiasme de répondre aux besoins de la population canadienne grâce à l’avancement continu de notre profession et un leadership visionnaire. »

Tout au long de l’année, l’ICA a favorisé le développement de liens solides entre ses membres, ses bénévoles et son personnel, renforçant ainsi son engagement à donner aux actuaires les moyens d’avoir une incidence positive sur la société. La conviction que l’établissement de liens solides est essentiel pour stimuler le progrès et l’innovation est au cœur du travail de l’ICA.

La collaboration entre les membres et les parties prenantes a joué un rôle crucial dans la création d’une communauté d’actuaires plus résiliente et dans la création d’un monde meilleur en tirant parti du pouvoir de la science actuarielle. Cette collaboration s’est traduite par des réalisations remarquables au cours de l’année écoulée, notamment la mise en œuvre réussie de la norme IFRS 17, la refonte de son programme de recherche et des progrès majeurs dans le développement de notre nouveau programme d’éducation.

La publication du rapport annuel marque le point culminant du plan stratégique 2020-2023 de l’ICA, le long duquel l’organisation est demeurée ferme dans sa poursuite de deux priorités clés : fournir des services et des produits fondés sur les connaissances et mobiliser les membres.

« Au cours de la dernière année, l’ICA a priorisé le développement de liens plus solides au sein de la profession grâce à des initiatives telles que notre Congrès annuel et nos activités de perfectionnement professionnel. Nous avons adopté un mode de travail hybride afin d’offrir des services de haute qualité à nos membres et nous adapter à l’évolution des besoins de notre personnel », a déclaré Michel Simard, directeur général de l’ICA. « Le nombre croissant de nos membres et de notre effectif au siège social témoigne de notre engagement constant à soutenir nos membres et à faire progresser la profession actuarielle au Canada. »

Le rapport donne un aperçu complet des réalisations de l’organisation au cours de l’année écoulée et est disponible sur le site Web de l’ICA.

L’Institut canadien des actuaires (ICA) est l’organisme de qualification et de gouvernance de la profession actuarielle au Canada. Nous élaborons et maintenons des normes rigoureuses, partageons notre expertise en gestion du risque et faisons progresser la science actuarielle pour améliorer la vie des gens au Canada et à l’échelle du monde. Nos plus de 6 000 membres utilisent leurs connaissances en mathématiques, en statistiques, en analyse de données et en affaires dans le but de prodiguer des services et des conseils de la plus haute qualité afin d’aider les personnes et les organisations canadiennes à faire face à leur avenir en toute confiance.