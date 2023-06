English French

MONTRÉAL, 22 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dès demain et jusqu’au 9 octobre 2023, Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal, présente Montréal Capitale, une exposition temporaire hors-les-murs dans l’ancienne Caserne no 1. Portant sur la riche histoire du marché Sainte-Anne et du parlement de la province du Canada. Montréal Capitale, c’est près de 280 objets et pièces reconstituées parmi les 350 000 artéfacts issus des fouilles archéologiques de la place d’Youville. Le travail de restauration des artéfacts que réalise Pointe-à-Callière depuis 2017 a permis la création d’une importante collection de référence sur la première moitié du 19e siècle à Montréal. Cette exposition temporaire est donc une occasion unique de découvrir un pan méconnu et majeur de l’histoire de la ville, au temps où elle était la capitale de la province du Canada !



« Nous sommes honorés et fiers d’offrir à Montréal cet été l’exposition Montréal Capitale qui permet de mieux comprendre Montréal, ville effervescente qui s’impose comme métropole au 19e siècle, et qui sera témoin des premiers pas décisifs d’une démocratie naissante. La collection dévoilée cet été au grand public constitue un témoin précieux de la richesse exceptionnelle du site archéologique du Marché-Sainte-Anne-et-du-parlement-de-la-province-du-Canada. » Mme Anne Élisabeth Thibault, directrice générale, Pointe-à-Callière

« La sauvegarde de ce patrimoine et sa mise en valeur sont un devoir de mémoire à l’égard des hommes et des femmes qui nous ont précédés et un précieux legs pour les générations à venir. » Mme Louise Pothier, conservatrice et archéologue en chef, Pointe-à-Callière

Une période charnière pour l’avancée de la démocratie au pays

En 1844, le plus beau et le plus imposant bâtiment civique de l’époque à Montréal, le marché Sainte-Anne, est converti en parlement. Des hommes politiques tels que George-Étienne Cartier, Robert Baldwin et Louis-Hippolyte LaFontaine s’y réunissent pour y débattre et y adopter des lois qui laisseront une empreinte indélébile dans l’histoire du Canada, du Québec et de Montréal. C’est à cette époque que le principe du gouvernement responsable est pleinement reconnu et que le français obtient la reconnaissance de langue officielle au Parlement, le 14 août 1848, il y a 175 ans cette année.

Les chantiers de fouilles

De 2010 à 2017, Pointe-à-Callière a réalisé trois grandes campagnes de fouilles archéologiques sur le site classé patrimonial du Marché-Sainte-Anne-et-du-parlement-de-la-province-du-Canada. En 2013, ce sont près de 100 000 pièces archéologiques et ossements d’animaux (restes de boucherie), dans un état de conservation dépassant largement les attentes, qui ont été sortis de terre.

En 2017, grâce à l’appui de la Ville de Montréal, le Musée a pu ouvrir au public son plus grand chantier de fouilles : 22 000 personnes ont pu voir les archéologues à l’œuvre et profiter des visites animées. Au total, plus de 350 000 artéfacts ont été mis au jour, dont une découverte inattendue, celle des restes calcinés de 70 amas de livres provenant des deux riches bibliothèques parlementaires incendiées en 1849. Ce site archéologique est l’un des plus imposants du Vieux-Montréal.

Depuis 2017, l’équipe d’archéologues de Pointe-à-Callière poursuit les analyses et élabore des hypothèses de reconstitution à partir des données archéologiques et documentaires. De nouvelles recherches sont menées sur des corpus de la collection, menant à des articles scientifiques. La collection constitue déjà une référence pour la connaissance de Montréal au milieu du 19e siècle, au temps où elle était capitale. Les recherches se poursuivent.

Modélisation 3D : l’utilisation des technologies numériques en archéologie

Avec la collaboration de l’artiste et architecte Guy Lessard et de l’historien Alan Stewart, l’équipe du Musée travaille à la reconstitution 3D du marché et sa transformation en parlement, avec ses aménagements intérieurs. Cette modélisation s’appuie sur les découvertes archéologiques conjuguées à l’étude exhaustive de documents d’archives et de l’iconographie ancienne, ce qui permet de combler les vides laissés par le passage du temps.

L’artiste 3D Guy Lessard utilise notamment le logiciel UNREAL pour rendre de façon saisissante, avec de minutieux détails, les ambiances, les textures et les personnages. En reconstituant les étals du marché, l’extérieur et l’intérieur du parlement, la salle du Conseil, celle de l’Assemblée législative, la remarquable bibliothèque, nous sommes transportés dans ces environnements comme si nous y étions !

Publication : Montréal, capitale.

Qui s’en souvient, aujourd’hui ? Et pourtant ! Montréal, de 1844 à 1849, fut bel et bien la capitale de la province du Canada. Revivez un pan méconnu de l’histoire dans un récit surprenant, mouvementé, inédit, auquel vous convie cet ouvrage. Montréal, capitale : un beau-livre dirigé par Louise Pothier, conservatrice et archéologue en chef à Pointe-à-Callière, auquel ont collaboré 22 archéologues et historiens.

Ce livre a reçu une mention honorable pour le Prix d’excellence de l’Association des musées canadiens, dans la catégorie « Recherche », en avril 2023.

Montréal, capitale — L’exceptionnelle histoire du site archéologique du marché Sainte-Anne et du parlement de la province du Canada. Éditions de l’Homme. Décembre 2021. 240 pages. Disponible dans toutes les librairies du Québec.

Activité complémentaire : Un parlement sous vos pieds

En visitant l’exposition hors-les-murs Un parlement sous vos pieds, les visiteurs marchent directement au-dessus des vestiges du marché Sainte-Anne et du parlement de la province du Canada ! À travers sept stations, ils découvriront le rôle important que cet édifice a joué dans la vie montréalaise et canadienne du milieu du 19e siècle. En effet, de lieu de commerce et de rencontres citoyennes, il est devenu un lieu de pouvoir où des décisions capitales furent prises pour l’avancement de la démocratie au Canada. Une application mobile permet d’approfondir les contenus de cette exposition extérieure.

Un parlement sous vos pieds. Exposition extérieure gratuite à place D’Youville (près de la rue McGill) jusqu’au 31 octobre 2023.

Websérie : Trésors sous la ville

Suivez les archéologues Hendrik Van Gijseghem et François Gignac de Pointe-à-Callière sur les traces de l’histoire dans cette websérie passionnante qui vous révèle les secrets d’un site archéologique majeur du Vieux-Montréal !

Trésors sous la ville. Pointe-à-Callière. 6 épisodes. 2022.

À propos de Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal

Inauguré en 1992 dans le cadre du 350e anniversaire de la métropole, Pointe-à-Callière est aujourd’hui le plus grand musée d’archéologie au Canada et le musée d’histoire le plus fréquenté de Montréal. Érigé sur une concentration de sites historiques et archéologiques d’envergure nationale, dont le lieu de fondation de Montréal, le complexe muséal a pour mission de conserver les collections, d’enrichir les connaissances, de mettre en valeur et de faire aimer le patrimoine archéologique et historique de Montréal. Une mission menée à travers des actions de conservation et de recherche, de diffusion, d’éducation, d’inclusion et d’initiatives communautaires dont bénéficient les Montréalaises et les Montréalais ainsi que les touristes. Pointe-à-Callière, fière partenaire de la Ville de Montréal.

