Accumulus Synergy nomme Jacques Mascaro à la fonction de président du conseil d'administration

BURLINGAME, Californie, 22 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accumulus Synergy (« Accumulus »), une association commerciale sans but lucratif œuvrant à répondre au besoin mondial en transformation numérique dans l'écosystème des sciences de la vie et réglementaire, a annoncé aujourd'hui la nomination de Jacques Mascaro en tant que nouveau président du conseil d'administration (le « Conseil d'administration »).



Jacques Mascaro, Ph.D., MBA, vice-président sénior et directeur mondial des sciences réglementaires en oncologie, de la stratégie et de l'excellence chez AstraZeneca, apporte une expertise du leadership et une expérience prodigieuses à cette fonction. Le Dr Mascaro compte plus de 30 ans d'expérience en sciences de la vie à l'échelle mondiale, couvrant des fonctions de recherche et développement ainsi que d'autres responsabilités comprenant l'innovation, la transformation numérique, la diversité et la durabilité. Il est aussi membre de nombreux groupes, dont l'ESMO, l'ASCO, la DIA, la RAPS et la NY Academy of Sciences. Cela le positionne idéalement pour aider à faire avancer la mission d'Accumulus consistant à accélérer l'apport de traitements cruciaux aux patients du monde entier. À sa nouvelle fonction en tant que président du Conseil d'administration, le Dr Mascaro travaillera en étroite collaboration avec les autres administrateurs et membres de l'équipe de direction exécutive d'Accumulus pour assurer la réussite continue de l'entreprise.

« Alors que le secteur repousse les limites de la science, il est essentiel de reconnaître que les interactions et échanges d'informations entre les régulateurs et les réglementés demeurent relativement inchangés », a commenté Francisco Nogueira, PDG d'Accumulus. « La mission d'Accumulus consistant à accélérer la mise à disposition de traitements pour les patients est impérative et requiert un changement de paradigme, d'un état d'esprit centré sur les documents à une approche pilotée par les données. La collaboration réside au cœur de cette transformation, et en tant qu'écosystème, nous devons rester fermes dans notre mobilisation pour réduire le retard dans l'apport de médicaments, et ce au profit des patients du monde entier. Je suis impatient de travailler avec Jacques à cette nouvelle fonction, ainsi qu'avec l'ensemble du Conseil d'administration, afin de démocratiser la plateforme Accumulus et de parvenir à une transformation numérique. »

Le Dr Mascaro a déclaré : « Je suis honoré d'assumer le rôle de président du Conseil d'administration d'Accumulus. Au cours de l'année qui s'est écoulée depuis que j'ai rejoint le Conseil d'administration, j'ai été continuellement impressionné par la vision d'Accumulus et par son engagement à changer les choses dans le secteur des sciences de la vie au moyen de l'innovation réglementaire et en faisant équipe avec toutes les parties prenantes à l'échelle mondiale. Même si j'ai constaté beaucoup d'évolution dans notre façon de travailler au cours des 30 dernières années, les avancées en matière de technologie, de sécurité et les leçons tirées suite à la pandémie de COVID-19 nous offrent une nouvelle opportunité de transformer la manière dont nous apportons des médicaments innovants aux patients du monde entier. »

Cette nomination fait suite à la démission du président fondateur Jeremy Chadwick, Ph.D., de Takeda Pharmaceuticals. Accumulus aimerait témoigner ses sincères appréciations au Dr Chadwick pour son service exemplaire.

À propos d'Accumulus Synergy

Accumulus Synergy est une association commerciale sans but lucratif œuvrant au nom de l'industrie pour répondre au besoin mondial de transformation numérique. Pour aider à résoudre ce besoin, Accumulus développe une plateforme d'échange de données transformatrice afin de permettre une efficacité et une collaboration améliorées entre les entreprises des sciences de la vie et les autorités de santé à travers le monde. La plateforme Accumulus vise à rendre le processus réglementaire plus efficace en tirant parti des technologies de pointe, comme la science des données et l'IA, et des outils d'échange de données sûr au profit de la sécurité des patients. Elle aide également à réduire le coût de l'innovation et, en fin de compte, à apporter aux patients de nouveaux médicaments sûrs et efficaces plus rapidement. Accumulus travaille avec les parties prenantes clés dans l'écosystème des sciences de la vie et réglementaire afin de bâtir et maintenir une plateforme qui vise à répondre aux exigences de réglementation, de cybersécurité et de confidentialité dans les domaines clinique, de la sécurité, de la chimie et de la fabrication, couvrant également les échanges et soumissions réglementaires. Les sponsors d'Accumulus Synergy incluent Amgen, Astellas, AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, GSK, Johnson & Johnson, Lilly, Merck, Pfizer, Roche, Sanofi et Takeda. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.accumulus.org.