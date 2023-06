BrewDog sceglie MicroStar Logistics come partner a lungo termine per la catena di approvvigionamento di fusti d’acciaio a livello globale, ottenendo vantaggi in termini di sostenibilità, efficienza e qualità

French German Italian Spanish Dutch

LONDRA, June 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Per sostenere la missione di BrewDog di portare le sue birre nelle mani di più persone possibili, nel modo più sostenibile possibile, il produttore multinazionale di birra ha scelto Kegstar (la divisione internazionale di MicroStar) per gestire i programmi della catena di approvvigionamento di fusti in acciaio a livello globale. Questo nuovo accordo a lungo termine rafforza la partnership esistente tra MicroStar e BrewDog negli Stati Uniti, aggiungendo servizi esclusivi di fornitura di fusti in acciaio e di qualità ai birrifici di proprietà di BrewDog in Scozia, Germania e Australia.



Bryan Place, Presidente di Kegstar, ha dichiarato: “BrewDog è un vero e proprio pioniere della birra artigianale, e il suo approccio costantemente innovativo ha portato ad una crescita esplosiva. Siamo entusiasti di ampliare la nostra partnership operativa con BrewDog e di sfruttare insieme i vantaggi offerti dai fusti in acciaio riutilizzabili PLUS condivisibili”.

James Watt, Co-fondatore e CEO di BrewDog, afferma: “Essendo il fornitore leader di sistemi pay-per-fill con una presenza globale in Nord America, Regno Unito, Europa occidentale e Australia/Nuova Zelanda, Kegstar è stata la scelta naturale per noi, quando abbiamo cercato di estendere il nostro impiego di fusti d'acciaio riutilizzabili. Questa nuova partnership globale sostiene anche la nostra missione di utilizzare le opzioni più efficienti e circolari della catena di approvvigionamento… La fitta rete di fusti riutilizzabili e condivisibili di MicroStar consente di recuperare in modo più diretto i materiali limitati del nostro pianeta nella catena di approvvigionamento”.

Nell'ambito di questa partnership, MicroStar amplierà l’accesso alla sua crescente rete di fusti condivisibili a marchio Kegstar, e i vantaggi che ne derivano, per le birrerie e i distributori di birra di tutte le dimensioni in tutta l’Europa occidentale.

Informazioni su BrewDog plc

Dal 2007 BrewDog ha la missione di far crescere la passione per l'ottima birra artigianale. Dalla serie Headliner, che comprende prodotti decisi e senza compromessi, come l’ammiraglia Punk IPA, alla gamma Amplified (birra di primissima qualità), BrewDog produce birra che entusiasma le persone e che ha dato il via a una rivoluzione.

I co-fondatori James Watt e Martin Dickie hanno rivoluzionato il mondo imprenditoriale nel 2010 con il lancio dell’iniziativa pionieristica di crowdfunding Equity for Punks; l’ultima tornata, Equity for Punks Tomorrow, si è conclusa a settembre 2021 dopo aver raccolto oltre 30 milioni di sterline per iniziative sostenibili ad alto impatto.

Con oltre 100 bar in tutto il mondo, esportazioni in 60 Paesi e birrifici a Ellon in Scozia, Columbus in Ohio, Berlino in Germania e Brisbane in Australia, BrewDog continua a portare la rivoluzione della birra artigianale tra la gente, impegnandosi al massimo, investendo nel proprio personale, mettendo la birra al primo posto e sostenendo altri piccoli birrifici nei propri locali.

Informazioni su MicroStar Logistics

Fondata nel 1996, MicroStar Logistics è il principale fornitore al mondo di soluzioni circolari e in outsourcing per la catena di fornitura dell’industria della birra. I programmi altamente efficienti e sostenibili di condivisione di fusti di MicroStar comprendono oggi oltre 6 milioni di fusti in acciaio inossidabile (fusti a marchio MicroStar negli Stati Uniti e fusti a marchio Kegstar a livello internazionale). La divisione Network Services gestisce beni riutilizzabili, tra cui i pallet di plastica a rendere. La divisione Quality Services prolunga la vita dei beni riutilizzabili facendo un uso più efficiente di risorse limitate. Visitate MicroStarLogistics.com o Kegstar.com per maggiori informazioni.

FONTE: MicroStar Logistics