Langdurig samenwerkingsverband tussen BrewDog en MicroStar Logistics voor wereldwijde levering van stalen vaten; levert voordelen op het gebied van duurzaamheid, efficiëntie en kwaliteit op

LONDEN, June 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ter ondersteuning van het streven van BrewDog om hun bieren zo duurzaam mogelijk te leveren, heeft de multinationale brouwer gekozen voor Kegstar (de internationale afdeling van MicroStar) voor de globale toelevering van stalen vaten. Dit nieuwe, langdurige samenwerkingsverband breidt de bestaande zakelijke relatie tussen MicroStar en BrewDog in de VS uit, met het oog op de exclusieve levering van stalen vaten en kwaliteitsservices aan de brouwerijen van BrewDog in Schotland, Duitsland en Australië.



"Op het gebied van ambachtelijk bier is BrewDog toonaangevend; hun constante innovatieve aanpak leidde dan ook tot een explosieve groei," aldus Bryan Place, President van Kegstar. "Onze beproefde toeleveringsprogramma's voor vaten zijn gericht op schaalbaarheid en groei... We zijn erg enthousiast over de uitbreiding van onze zakelijke relatie met BrewDog, aangezien we zo samen de voordelen van inwisselbare herbruikbare stalen PLUS-vaten kunnen exploiteren."

"Als toonaangevende aanbieder van betalen-per-vulling, met een wereldwijd netwerk in Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk, West-Europa en Australië/Nieuw-Zeeland, was Kegstar de logische keuze voor ons toegenomen gebruik van herbruikbare stalen vaten," aldus James Watt, medeoprichter en CEO van BrewDog. "Dit nieuwe internationale partnerschap draagt tevens bij aan ons streven om te werken met de meest efficiënte en circulaire toeleveringsketens... Het uitgebreide netwerk van herbruikbare, inwisselbare vaten van MicroStar is een waardevolle en ecologische toevoeging aan onze toeleveringsketen."

In het kader van dit samenwerkingsverband biedt MicroStar brouwerijen en bierdistributeurs van alle maten in heel West-Europa toegang tot de voordelen van het steeds toenemende netwerk van herbruikbare Kegstar-vaten.

Over BrewDog plc

Sinds 2007 voert BrewDog campagne om hun passie voor het beste ambachtelijke bier over te brengen op anderen. Van de Headliner-serie, met het gewaagde, compromisloze topbier Punk IPA, tot het Amplified-gamma (bier van superieure kwaliteit); BrewDog brouwt bier dat tot de verbeelding spreekt en bracht hiermee een revolutie op gang.

De medeoprichters James Watt en Martin Dickie zorgden in 2010 voor de nodige buzz met de lancering van het baanbrekende crowdfundinginitiatief Equity for Punks. De laatste financieringsronde, Equity for Punks Tomorrow, werd in september 2021 afgesloten met een opbrengst van meer dan £ 30 miljoen ten behoeve van impactvolle duurzame initiatieven.

Met ruim 100 cafés over de hele wereld, een exportnetwerk dat 60 landen beslaat en brouwerijen in Ellon Schotland, Columbus Ohio, Berlijn Duitsland en Brisbane Australië omvat, brengt BrewDog de ambachtelijke bierrevolutie naar het grote publiek. Door hun grenzen te blijven verleggen, te investeren in hun werknemers, bier centraal te stellen en andere kleine brouwerijen en hun verkooppunten te promoten, blijft BrewDog de koploper.

Over MicroStar Logistics

Het in 1996 opgerichte MicroStar Logistics is wereldwijd de grootste leverancier van circulaire, externe logistieke oplossingen voor de biersector. De hoogefficiënte en duurzame programma's voor herbruikbare vaten van MicroStar tellen momenteel meer dan 6 miljoen roestvrijstalen vaten (vaten van MicroStar in de VS en vaten van Kegstar voor de rest van de wereld). De afdeling Network Services ziet toe op het beheer van de herbruikbare activa, waaronder ook inwisselbare plastic pallets. De afdeling Quality Services is verantwoordelijk voor de verlenging van de levensduur van herbruikbare activa om zo zuinig mogelijk om te springen met de beperkt beschikbare eindige hulpbronnen. Ga naar MicroStarLogistics.com of Kegstar.com voor meer info.

BRON: MicroStar Logistics