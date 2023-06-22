aiMotive凭借aiWare4 NPU IP获得ISO26262 ASIL B级认证，创下业界首个里程碑

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匈牙利布达佩斯, June 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- aiMotive是自动驾驶行业领先的尖端AI解决方案供应商。该公司欣喜地宣布，其aiWare4神经网络处理器（NPU）已获得ASIL ISO 26262 B级认证，成为了业界首个获得ASIL B级认证的NPU IP。 该认证由值得信赖且行业认可的第三方评估机构TÜV Nord提供，突显了aiWare4卓越的质量和安全标准，令其成为汽车制造商和一级供应商的可靠解决方案。



aiWare NPU由经验丰富的工程团队和自动驾驶专家开发，是一款突破性的解决方案，专为满足L2-L4车规级AI推理的苛刻要求而设计。

除了aiWare4硬件IP认证，aiMotive还开发了完全符合ASIL B级标准的aiWare4软件。 这一全面的软件整合有助于原始设备制造商和一级供应商无缝实现符合ASIL B级标准的模块合规性。 通过确保软硬件的合规性，aiWare简化了整合过程，并让客户能够满足汽车行业严格的安全要求。

aiWare4获得ISO26262 ASIL B级认证，进一步巩固了aiMotive作为行业领导者的地位，提供可扩展的高效AI解决方案，满足自动驾驶和高级驾驶辅助系统不断变化的需求。

aiMotive硬件高级副总裁Márton Fehér表示：“我们的aiWare4 NPU获得了ASIL B级认证，为此我们深感自豪。” “该认证彰显了我们对安全的承诺，并巩固了我们作为汽车制造商们实现自动驾驶征程中值得信赖的合作伙伴的地位。 我们凭借aiWare4提供了可扩展的高效AI推理解决方案，可以满足汽车行业的苛刻需求。”

Nextchip是一家使用aiWare4 IP的无晶圆厂半导体公司，其汽车业务部副总裁Young Jun Yoo表示：“ASIL B级认证是我们客户对自动驾驶系统的基本要求。” “得益于aiMotive对aiWare4符合ASIL B级规范的不懈追求，我们Apache6汽车片上系统（SoC）的客户能够以最少的资源和成本实现完全的安全合规性。”

作为业界首款获得ASIL B级认证的NPU IP，aiWare4是推进自动驾驶汽车和ADAS系统AI技术的重要一步，也是aiMotive朝着更安全、更智能的出行解决方案迈进的重要里程碑。 aiMotive始终致力于突破汽车行业的创新界限，为未来提供更安全、更智能的出行解决方案。

如需进一步了解aiMotive及其获得ASIL B级认证的aiWare4 NPU，请访问https://aimotive.com/

aiMotive媒体联系人：

Bence Boda

营销与传播经理

电话：+3630 182 8085

电子邮件：bence.boda@aimotive.com

网站：https://aimotive.com

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