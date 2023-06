English French

Communiqué de presse

Vallourec signe un protocole d’accord avec le Ministère

des Investissements d’Arabie Saoudite

Meudon (France), le 23 juin 2023 – Vallourec, un leader mondial de solutions tubulaires premium pour les marchés de l’énergie, est heureux d’annoncer la signature d’un protocole d’accord (MoU) avec le Ministère des Investissements d’Arabie Saoudite (MISA). Cette signature est intervenue le 19 juin 2023 dans le cadre du forum sur l’investissement franco-saoudien qui se tenait à Paris.

Faisant suite au récents succès du Groupe en Arabie Saoudite, en particulier le contrat de dix ans remporté auprès de la compagnie pétrolière Saudi Aramco pour la fourniture de tubes de cuvelage premium et de services, cet accord témoigne des liens étroits de Vallourec avec le Royaume, où le Groupe est présent au travers de son usine Vallourec Saudi Arabia (VSA) située à Dammam depuis 2011.

Le MoU prévoit un étroit support du MISA dans le cadre de l’expansion des activités de Vallourec en Arabie Saoudite, qui comprend l’augmentation de son implantation locale et le déploiement de ses dernières innovations, dans les domaines de la transition énergétique (Captage, Utilisation et Stockage du CO2, stockage et transport d’hydrogène), de la fabrication additive et de l’économie circulaire.

Philippe Guillemot, Président-Directeur Général de Vallourec, a déclaré : « la signature de ce MoU et l’accueil chaleureux de son Excellence Khalid A. Al-Falih et de toute son équipe est un signe fort de notre collaboration active avec les autorités Saoudiennes pour préparer l’expansion de Vallourec en Arabie Saoudite. Nous nous inscrivons dans le plan « VISION 2030 » de nos partenaires Saoudiens et renforçons notre présence pour répondre aux besoins croissants du Royaume ».

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux projets dans les domaines de la transition énergétique - géothermie, capture et stockage de carbone, stockage de l’hydrogène - en passant par les centrales électriques de dernière génération, les projets architecturaux audacieux ou encore les équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 16 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

