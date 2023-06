Max Ventures Mallorca envisage de transformer les Baléares en Silicon Valley européenne

English German French

Max Ventures , société de capital-risque aux multiples facettes et basée à Palma de Majorque, a identifié, examiné et investi avec succès dans diverses startups dont les activités vont de l'hôtellerie aux soins de santé en passant par les services de plaisance.

PALMA DE MAJORQUE, Espagne, 23 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Max Ventures est une entreprise qui propose une combinaison unique de capital d'amorçage, de mentorat pour les start-ups, de programmes de formation, ainsi qu’un réseau d'investisseurs providentiels. La société de capital-risque a démarré avec 1 million d'euros de capital, a évalué des dizaines de startups depuis son lancement en octobre 2022, et a maintenant réalisé ses premiers investissements dans les startups retenues.

Majorque est depuis longtemps une destination de vacances de premier plan et est en train de devenir un hotspot nomade numérique. Avec un nombre croissant de personnes désireuses de bénéficier d’une meilleure qualité de vie, des startups technologiques commencent à émerger sur cette belle île.

« Pourquoi ne pas vivre une vie meilleure ? » déclare le fondateur, Patrick Visser. « S'il existe une opportunité de réaliser vos rêves professionnels tout en profitant d'un style de vie incroyable, de plages de classe mondiale et d'un temps ensoleillé, pourquoi ne pas la saisir ? »

Le directeur général, Toni Grunwald, a confirmé aujourd'hui l'investissement de Max Ventures dans les startups suivantes :

IKI Health . Patrícia Puiggròs, influenceuse sur Instagram et ex-professionnelle de la santé, a développé une application de soins de santé afin d’aider les patients souffrant de douleurs chroniques. L'application permet aux thérapeutes de rationaliser leurs tâches de soins quotidiennes et de gagner ainsi un surcroît de liberté tout en renforçant la confiance de leurs patients et en augmentant les avantages financiers et cliniques.

Systèmes de casiers intelligents Columat . Cette technologie de pointe permet aux clients de stocker leurs produits en toute sécurité avec une grande précision de termes de température : congélation, réfrigération, température ambiante ou chaleur, les systèmes de casiers intelligents répondent ainsi aux besoins uniques de chaque consommateur et de chaque produit avec des applications allant de la pharmacie au commerce de détail. Columat a présenté avec succès son point de collecte #SmartLocker lors du forum PICK&PACK à Madrid et a déjà placé ses systèmes chez Carrefour en Andorre, au marché de la ville de Pampelune, et a signé un contrat pour l’installation des systèmes dans les gares situées autour de Barcelone.

Yachtdrop est une société de services proposant des opérations de commerce électronique, des entrepôts entièrement gérés, une gestion experte des stocks, ainsi qu'une technologie et un service de livraison en temps réel aux entreprises nautiques allant des locations à la journée aux navires privés. Elle a récemment obtenu un investissement par l'intermédaire de Max Ventures Mallorca qui lui a permis d'ouvrir un nouveau bureau dans le prestigieux complexe nautique et de loisirs Puerto Portals et d'affiner ses processus commerciaux.

Iberiantax est une startup dynamique dédiée à la simplification de la déclaration d'impôts pour les non-résidents en Espagne. Grâce à sa connaissance approfondie des lois fiscales espagnoles, Iberiantax offre des services efficaces et transparents qui aident ses clients à s’orienter avec facilité et confiance dans un paysage fiscal étranger. Depuis sa constitution en 2021, Iberiantax a doublé le nombre de déclarations de revenus soumises via son site Internet chaque année et vise plus de 4 000 soumissions pour la seule année 2023.

Enfin, un investissement a été réalisé dans BeGekko . Cette startup technologique spécialisée dans l'hôtellerie fournit aux hôtels et aux marques hôtelières du secteur du tourisme des services d'audit sous forme d’« invité mystère ». Son pool d'experts de haut niveau effectue des visites et des évaluations anonymes afin d’évaluer et de rendre compte de la qualité des services et de l'expérience client proposés par les établissements concernés. La startup inscrit des hôtels à son offre B2B SaaS et utilise l'investissement ainsi reçu pour développer les fonctionnalités et les services qu'elle offre à ses clients.

Après le démarrage réussi de Max Ventures, la société est maintenant prête à étendre ses fonds à 10 millions d'euros et recherche des investisseurs providentiels et confirmés partageant les mêmes idées et souhaitant rejoindre le fonds en tant que commanditaires.